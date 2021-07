SI RIPARTE DAL MONTE Inizia a prendere forma la stagione 2022 del WRC, con nove eventi del nuovo calendario annunciati, di cui i primi due con le date già confermate per permettere ai team di organizzarsi con la preparazione delle nuove vetture ibride adattate ai regolamenti Rally1 che esordiranno l'anno prossimo. Sarà ancora una volta il Rally Monte Carlo ad aprire la stagione dal 20 al 23 gennaio, mentre il mese successivo ci si sposterà tra le neve (surriscaldamento permettendo...) del Rally Svezia.

LE CONFERME Oltre alle due gare d'apertura, sono già sicuri di trovare nuovamente posto in calendario gli appuntamenti di Portogallo, Italia, Kenya, Spagna, Giappone, Estonia e Grecia. Le date esatte e l'ordine di questi rally verranno comunicati in seguito. Sono invece quattro gli eventi di quest'anno di cui non c'è ancora conferma: Croazia, Finlandia, Arctic Rally e Belgio. Il calendario 2022 è estendibile fino a 13 date, per cui in teoria c'è posto per tutti.

GLI ASPIRANTI Tra i rally che ambiscono a uno slot in calendario c'è un appuntamento classico come il Rally Gran Bretagna, che sta provando a rientrare ma con un evento completamente diverso, sull'asfalto dell'Irlanda del Nord. I vertici del WRC stanno valutando anche la possibilità di un ritorno nell'emisfero australe, possibilmente con un due rally tra Australia e Nuova Zelanda, ma l'orizzonte è più spostato sul 2023. Nello stesso anno anche gli Stati Uniti potrebbero entrare in calendario.

WRC CALENDARIO PROVVISORIO 2022