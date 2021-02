IN MEMORIA DI HANNU La seconda giornata dell'Arctic Rally si è aperta con la triste notizia della morte di Hannu Mikkola, uno dei ''finlandesi volanti'', campione del mondo rally nella stagione 1983. Il programma della mattina prevedeva tre speciali, per oltre 70 km cronometrati. La classifica generale non ha però subito particolari scossoni rispetto a venerdì, con Ott Tanak che continua a mantenere saldamente la prima posizione, grazie ai successi nella SS3 e nella SS5. L'estone ha 21 secondi di vantaggio su un ottimo Kalle Rovampera che ha scavalcato Craig Breen al secondo posto, anche se il distacco tra i due è minimo. La Hyundai continua a dominare la classifica grazie anche al quarto posto di Thierry Neuville: il belga precede la Toyota di Elfyn Evans, il quale sta risalendo in ottica podio dopo la vittoria nella SS4 e il secondo posto, a un decimo da Tanak, nella SS5.

SOLBERG IMPRESSIONA Al sesto posto troviamo un sempre più sorprendente Oliver Solberg. Il figlio d'arte, all'esordio con una vettura WRC in una gara del Mondiale, ha scalato posizioni in classifica e precede le Toyota di Takamoto Katsuta e di Sebastien Ogier. Il campione del mondo è risalito di una posizione rispetto a ieri, ma in questo weekend sembra difficile possa ambire a un piazzamento migliore del sesto. Nel WRC2 continua a comandare la Volkswagen Polo di Esapekka Lappi, con oltre mezzo minuto sulla Skoda Fabia di Andreas Mikkelsen. Ribaltone invece nel WRC3, con Emil Lindholm costretto al ritiro dopo un testacoda terminato contro un albero. La leadership è passata al finlandese Teemu Asunmaa, su Skoda Fabia. Oggi pomeriggio sono in programma altre 3 SS, sugli stessi percorsi di questa mattina.

ARCTIC RALLY FINLANDIA, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS5