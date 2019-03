Autore:

PIU' PIATTAFORME ll Mondiale WRC 2019 fa tappa oltre oceano per animare il Rally del Messico 2019. Per gli appassionati delle WRC Plus sarà possibile seguire la diretta della gara messicana sui siti Redbull TV, WRC+ Plus (solo con abbonamento) e su DAZN.

GRATUITO Red Bull TV è l'unico sito accessibile gratuitamente per vedere il Rally, ma ricordate che sarà possibile vedere solo la sintesi (e pochissime dirette) delle giornate rallistiche messicane. Di seguito l'orario in dettaglio: Sabato 9 Marzo alle ore 05,00 sintesi del giorno 1 (venerdì), alle ore 05,50 diretta della Super stage. Domenica 10 Marzo alle ore 05,00 sintesi del giorno 2 di gara (sabato). Alle 22,00 sintesi del giorno 2. Lunedi 11 Marzo alle ore 05,00 sintesi finale con tutti gli highlights.

A PAGAMENTO Il Rally del Messico, come detto, sarà visibile anche su DAZN, ecco il palinsesto e gli orari. Venerdì 8 marzo: Live Stage 1 ore 03,00. Sabato 9 marzo: Live Stage 2 alle ore 18.00. Domenica 10 marzo: Live Stage 3 alle ore 19.00

INFO

QUALCHE NEWS Il Rally del Messico è una manifestazione sportiva automobilistica inserita per la prima volta nel Campionato del mondo rally nel 2004. Situato a 400 km a nord est di Mexico City, il rally copre tutto il territorio a partire dalla Sierra de Lobos alle montagne della Sierra de Guanajuato.

GRIP CONTROL Il tracciato è prevalentemente sterrato e composto da ghiaia e la temperatura si avvicina ai 30° C, temperature che possono andare a stressare le componenti delle vetture come i motori e le trasmissioni. Il punto più alto del tracciato si trova a 2737m e i motori, a queste altezze, lottano per "respirare", visto che l'aria rarefatta fa perdere il 20% di potenza.