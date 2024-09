Sorpresa a Austin: primo successo per la Ferrari di AF Corse

Ancora una soddisfazione per la Ferrari nel campionato WEC, ma questa volta il successo arriva dalla 499P gialla schierata dal team AF Corse. Robert Kubica, Yifei Ye e Robert Shwartzman sono il sesto equipaggio differente a vincere nella stagione 2024, nella quale finora nessuno è riuscito a ottenere due vittorie. In Texas, davanti a 65.000 spettatori, il trionfo nella Lone Star Le Mans è arrivato al termine di una gara emozionante e combattuta, con Shwartzman che nel finale ha resistito alla pressione della Toyota GR010 #7 pilotata da Kamui Kobayashi.

KOBAYASHI PUNITO Proprio il pilota giapponese è stato protagonista di un episodio controverso e determinante. La Direzione Gara lo ha infatti giudicato colpevole di non aver rispettato le bandiere gialle esposte durante le operazioni di recupero della Peugeot 9x8 di Paul di Resta, punendolo con un drive through. La penalità ha permesso alla Ferrari #83 di passare al comando, mantenuto fino al traguardo con un margine esiguo di 1,7 secondi, il secondo più piccolo nella storia del Mondiale Endurance. Il podio è stato completato dalla Ferrari ufficiale di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina, vincitrice a giugno della 24 Ore di Le Mans.

Lone Star Le Mans 2024: le Ferrari impegnate a Austin

Sfortuna per la terza 499P che scattava dalla pole position con Antonio Giovinazzi: un contatto in fase di doppiaggio di una Lexus e il problema tecnico conseguente alla trasmissione hanno compromesso e poi terminato la sua gara. Penalizzata anche la seconda Toyota GR010, costretta a uno stop&go di 30 secondi dopo un contatto con la Porsche di Kevin Estre, al quarto posto si è piazzata la Cadillac di Earl Bamber e Alex Lynn, mentre l'Alpine ha centrato il suo miglior risultato stagionale con il quinto posto ottenuto dalla vettura #35 di Ferdinand Habsburg, Charles Milesi e Paul-Loup Chatin. A questo link il risultato completo della Lone Star Le Mans.

CHE DOMENICA PER LA FERRARI! Il successo della 499P va così a impreziosire una giornata già memorabile per il Cavallino Rampante grazie alla vittoria di Charles Leclerc a Monza: per la prima volta nella sua storia, la Ferrari conquista due gare iridate nello stesso giorno. Quello della vettura di AF Corse è anche il primo successo di una Ferrari privata in una gara automobilistica internazionale da oltre 50 anni. Con questo risultato, la Ferrari #50 di Fuoco, Nielsen e Molina si porta a 12 punti dalla Porsche #6 nel campionato Piloti, affiancata dalla GR010 #7 giunta seconda in Texas. Nel Costruttori, la casa di Maranello è terza, a 19 punti dalla leader Toyota e a 8 dalla Porsche. Prossimo appuntamento la 6 Ore del Fuji, in programma tra due settimane.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/09/2024