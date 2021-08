Daniele Zeri Pubblicato il 27/08/21 h. 23:55

PASSO IMPRENDIBILE La leader di classifica Jamie Chadwick ha conquistato a Spa Francorchamps la terza pole position della stagione in W Series, in una qualifica caratterizzata da condizioni meteo difficilissime e interrotta da uno spaventoso incidente che ha coinvolto sei vetture al Radillon. Chadwick aveva dominato la sessione di prove libere nel primo pomeriggio - disputate in condizioni di pista bagnata - precedendo Fabienne Wohlwend e Sarah Moore. La minaccia di nuovi scrosci di pioggia ha spinto tutte le pilote ad uscire immediatamente nei primissimi minuti, consapevoli di dover segnare un tempo competitivo al primo tentativo con pneumatici slick.

PAURA A RADILLON Le caratteristiche nuvole cariche di pioggia sopra il circuito belga non si sono fatte attendere e, quando la prima vettura è giunta nel famoso complesso di Eau Rouge-Radillon al primo giro cronometrato, Sarah Moore ha impattato violentemente contro le barriere - seguita nel giro di pochi secondi di Ayla Agren, Abbie Eaton, Beitske Visser, Belen Garcia e Fabienne Wohlwend. La carambola è stata terrificante e tra le vetture catapultate in aria e sopra le barriere, la bandiera rossa è stata prontamente esposta e il team medico è intervenuto per i soccorsi.

PERICOLO SCAMPATO Dopo una lunga interruzione, le qualifiche sono riprese con ancora poche notizie diffuse riguardanti i piloti coinvolti. In seguito, W Series ha confermato che tutti i piloti sono stati controllati e rilasciati dal centro medico, ad eccezione di Beitske Visser e Ayla Agren, trasportate all'ospedale locale per controlli. Nella serata, Agren è stata dimessa - mentre Visser resta in osservazione ma l'esito degli esami hanno scongiurato lesioni o fratture.

CHADWICK SENZA RIVALI Emma Kimilainen è stata la prima ad avventurarsi nuovamente in pista e ha preso la vetta della classifica, prima che Jamie Chadwick alzasse l'asticella davanti ad Alice Powell e Marta Garcia. Kimilainen ha quindi segnalato l'arrivo di un nuovo scroscio di pioggia e si è fermata ai box quando i tempi sul giro si sono alzati e Bruna Tomaselli è finita in ghiaia a Stavelot. L'incidente non ha causato una seconda bandiera rossa, poiché la brasiliana è riuscita ad uscire dalla via di fuga in autonomia ed è tornata in pit lane - proprio quando le condizioni sono improvvisamente cambiate nuovamente e Chadwick ha segnato un nuovo giro più veloce, due secondi e mezzo più veloce del suo riferimento precedente.

ALICE POWELL E L'ORA DI PUNTA Nelle fasi finali, Chadwick ha fatto ancora la differenza ed è stata inavvicinabile: solo Alice Powell è sembrata in grado di potersi inserire per la lotta per la pole position, ma il traffico di Sabré Cook nell'ultimo settore ha decretato la fine delle sue ambizioni e si è dovuta accontentare del secondo posto.

''NON MALE PER UNA RISERVA'' Nerea Marti ha chiuso in terza posizione - con le top-3 in classifica di campionato davanti a tutti. La diciannovenne valenciana, però, scatterà dalla settima piazza a causa di una penalità rimediata in Ungheria. Ad avanzare in terza posizione sarà dunque Caitlin Wood, australiana pilota di riserva alla sua seconda partecipazione quest'anno nel team PUMA. Wood si è dimostrata in grande forma anche nelle prove libere può realisticamente puntare ad un piazzamento nei primi 5. ''Non male per una riserva'', ha scherzato Caitlin, parafrasando il suo idolo Mark Webber. Accanto a lei si schiererà la sempre competitiva Emma Kimilainen, la quale non è riuscita a migliorarsi nell'ultimo tentativo dopo essere stata in testa nelle fasi iniziali della sessione.

PIRIA CONVINCE Buona giornata per Vicky Piria, ottava dopo una prestazione convincente. L'unica Italiana in griglia ha preceduto la compagna di squadra Miki Koyama e Bruna Tomaselli - la quale arretrerà di due posizioni in griglia per aver mancato l'ingresso nella pit lane delle categorie di supporto al termine delle prove libere.

SIDORKOVA FERMATA DAL COVID Assente al round belga sarà anche Irina Sidorkova: la giovanissima rivelazione russa è infatti risultata positiva al Covid venerdì mattina all'ingresso in circuito e sarà sostituita da Gosia Rdest. La partenza del quinto round della stagione è previsto per sabato alle ore 16:30 - con diretta sulla piattaforma DAZN.