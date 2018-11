Autore:

Simone Dellisanti

RAT RACE A gennaio 2019 (il week end del 19/20) in Messico andrà in scena la Race of Champions, la Corsa dei Campioni, un evento motoristico internazionale che si tiene alla fine di ogni stagione agonistica, che vede scendere in pista alcuni tra i migliori piloti del mondo del motorsport, per sfidarsi con auto completamente uguali.

CRUCCHI D'OC A difendere i colori della Germania, nella Nations Cup, ci sarà il quattro volte iridato di F1, nonché pilota della Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, e il figlio di Michael Schumacher, Mick Schumacher, da poco campione europeo di Formula 3. Una sorta di ritorno alle origini dai buoni auspici visto che i due hanno conquistato sei edizioni consecutive della Nations Cup, dal 2007 al 2012 .

VOGLIA DI GAREGGIARE “Non vedo l'ora di difendere i colori della Germania con Vettel alla Race of Champions", ha dichiarato Mick Schumacher, "mio padre ha partecipato a molte edizioni alla ROC vincendo da grande protagonista. Non vedo l'ora di gareggiare davanti al pubblico della Race of Champions, sarà un momento speciale".