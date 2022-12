Rossi è il 21° pilota ufficiale della BMW per il 2023

Valentino Rossi e la sua seconda giovinezza. Rossi torna a vivere un po' quelle sensazioni che provava a livello giovanile, quando iniziò a salire dalla 125 alla 250 e poi alla 500 (per un anno, poi fu trasformata in MotoGP), cominciano a scalare anche le gerarchie del mondo Endurance a quattro ruote. E così, per la prima volta, l'ex centauro di Tavullia, sarà pilota ufficiale (Il 21° di quest'anno), del team BMW M per tutta la stagione 2023 con il Team WRT, lo stesso con cui debuttò lo scorso anno nel Fanatec GT World Challenge al volante, però, dell'Audi. Stavolta lo attenderà, come noto, la BMW M4 GT3, per alzare l'asticella e continuare a divertirs. Rossi parteciperà, infatti, oltre al campionato, anche alla 12 ore di Bathurst, e potrà essere disponibile per ulteriori test e gare che concorderà con l'azienda tedesca.

More than a driver - part of the family!



We are proud to announce @ValeYellow46 as the newest member of our BMW M works driver squad.#bmwmmotorsport @followWRT pic.twitter.com/Dv0maEOOVk — BMW Motorsport (@BMWMotorsport) December 22, 2022

BENVENUTO A BORDO ''Valentino non ha certo bisogno di presentazioni'' - ha spiegato Andreas Roos, responsabile del BMW M Motorsport nel comunicato stampa - ''Come pilota di moto ha fatto la storia, diventando una leggenda vivente, ma ha dimostrato anche di essere un eccellente pilota su quattro ruote. Le corse automobilistiche sono diventate la sua seconda casa motoristica e lui porta con sé passione, capacità e impegno per questo successivo capitolo della sua carriera. Per noi di BMW è fantastico l'approdo di Valentino come pilota ufficiale, nonvediamo l'ora di lavorare con lui, benvenuto a bordo!''.

ORGOGLIO E GRINTA Dal canto suo Valentino si dice entusiasta della nuova avventura: ''Sono molto orgoglioso di essere un pilota ufficiale di BMW M, per me è una grande opportunità'', spiega Rossi. ''Lo scorso anno ho iniziato a correre seriamente in auto con il team WRT e disputato la mia prima stagione, sono lieto che il team abbia scelto BMW M Motorsport come nuovo partner. Ho già avuto modo di provare la M4 GT3 un paio di volte, ho un buon feeling e credo che la prossima stagione potremo essere competitivi. Al mio fianco ci saranno due piloti fortissimi, Maxime Martin e Augusto Farfus, devo imparare ancora molto e cercherò di essere all'altezza del compito, abbastanza veloce per lottare durante ogni weekend di gara''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/12/2022