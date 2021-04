SI TORNA IN PISTA Torna nel weekend l'ACI Rally Italia Talent 2021. Dopo le tappe di Alghero (Sardegna) e Pergusa (Sicilia), ora tocca a Viterbo, per la terza tappe dell'ottava edizione di un o dei più importanti appuntamenti dedicati ai motori. Renzo Magnani, ideatore del format e a capo dello staff del RIT, sarà nella Tuscia dal 23 al 25 aprile, al Circuito Internazionale di Viterbo, per il casting che vedrà impegnati i piloti come sempre a bordo delle dinamiche Suzuki Swift Sport Hybrid, l'auto ufficiale della manifestazione che sta interessando sempre più appassionati nel Belpaese. Gli aspiranti rallisti dovranno prendere parte a una vera e propria gara nel ruolo di piloti o di navigatori, ed è proprio questo a far gola. Mentre i piloti dovranno dare prova delle loro doti sgommando ad arte sui tornanti del circuito viterbese, i navigatori dovranno saper leggere le note in modo chiaro e tempestivo, oltre a dimostrare di avere pelo sullo stomaco. A giudicare il loro lavoro sarà un team di rallisti di fama internazionale, che selezionerà i più talentuosi e darà loro l'opportunità di partecipare a un rally valito per ACI Sport con il team ufficiale di Rally Italia Talent.

TUTTI POSSONO PARTECIPARE Tutti possono partecipare e provare a vincere Rally Italia Talent, anche se non si è mai partecipato a un rally o se non si ha mai avuto una licenza ACI Sport. Può partecipare anche chi non ha la patente, a patto che il minorenne disponga di un'autorizzazione dei genitori. Le categorie spaziano dalla Young degli Under 16 alla Over 35, passando per quelle Under 18, Under 23, Under 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati. Con l’iniziativa Rally Italia Talent Ability nel 2020 si è poi aggiunta all'elenco anche un’ulteriore categoria, riservata alle persone diversamente abili, grazie a una Suzuki Swift con cambio robotizzato e comandi speciali allestita dalla HandyTech di Moncalvo d’Asti. Questa vettura consente anche a chi ha una disabilità agli arti inferiori di affrontare le prove dinamiche insieme agli altri concorrenti. Gli Under 14 possono invece partecipare grazie a due Swift Sport Hybrid della flotta RIT che sono state equipaggiate di doppi comandi e sono a disposizione dei ragazzi e delle ragazze che vogliano provare l’emozione della guida in un ambiente controllato e con accanto istruttori preparati.

LA MACCHINA La Suzuki Swift Sport Hybrid è stata l'auto scelta da ACI Sport anche per far avvicinare i giovani al motorsport e al mondo dell’automotive in generale. Il modello si è rivelato ideale grazie alla sua massa ridotta e alla capacità di far lavorare il motore termico e quello elettrico in modo complementare, la hot hatch di Hamamatsu è considerata l’emblema di come sia possibile conciliare prestazioni ed efficienza, passione e rispetto dell’ambiente. In quest’ottica, Suzuki, Rally Italia Talent e ACI Talent +14, danno vita ad un momento dal forte valore simbolico, facendo sperimentare, a coloro che rappresentano il futuro della società, quella tecnologia ibrida che incarna invece il futuro della mobilità a quattro ruote.

TAPPA PER TAPPA Dopo il Lazio sarà la volta della Campania. Il perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia non permette di definire ancora con certezza l’intero calendario delle selezioni su cui si articola la fase preliminare di ACI Rally Italia Talent 2021. L’Organizzazione ha comunque già fissato la prossima tappa, che si svolgerà il 15 e il 16 maggio in Campania, presso il Circuito del Sele di Battipaglia, in provincia di Salerno. Per qualsiasi ulteriore informazione si possono consultare il sito https://www.rallyitaliatalent.it/, dove si trova anche il modulo per l’iscrizione online, e la pagina Facebook di Rally Italia Talent.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO La sicurezza è un tema molto caro ad ACI Rally Italia Talent. Lo staff coordina le attività in pista affinché nessuno corra pericoli, trasmette preziose nozioni di sicurezza stradale e di guida sicura e si adopera per il contenimento dei contagi da Covid-19. Gli eventi si svolgono nel rispetto del rigido protocollo concordato con ACI Sport, in base al quale sono previste l’igienizzazione sistematica dell’abitacolo dopo ogni utilizzo, l’adozione di paratie tra il candidato e l’esaminatore, l’uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento durante tutte le attività. Secondo le disposizioni attuali, le Selezioni di ACI Rally Italia Talent sono inserite nel Calendario ufficiale ACI degli eventi di interesse nazionale; ai circuiti potranno accedere solamente i concorrenti, i quali dovranno documentare di aver effettuato un tampone molecolare o antigenico (rapido) con esito negativo nelle 48 ore precedenti il giorno di inizio delle prove.