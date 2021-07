RISSA O WRESTLING? Weekend di Formula 1 e Superbike, ma non solo. È balzato agli onori delle cronache di ieri anche quanto successo della tappa di Mid-Ohio delle Robby Gordon Stadium Super Trucks Series, un campionato riservato ai pick-up in cui due partecipanti, Bo LeMastus e Bill Hynes, non se le sono certo mandate a dire. Dopo un tamponamento, quella che sembrava solo un'accesa discussione tra i due piloti, è degenerata in un accenno di rissa, con iniziale tensione, pochi danni e scene comiche alla stregua di un incontro di wrestling a distanza. Sono volati volanti, caschi e... estintori no, fortunatamente, ma avrebbero potuto. Nel video un paio di minuti imperdibili.