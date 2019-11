Autore:

La Redazione

FESTA FINALE Il Relais Franciacorta ha ospitato la premiazione della Clio Cup Press League, disputata durante il trofeo Clio Cup Italia 2019. Ad aggiudicarsi il successo nella quarta edizione della Clio Cup Press League è stato Lorenzo Baroni, de La Gazzetta dello Sport, autore di un’eccellente gara a Vallelunga lo scorso settembre. Sul circuito romano, Baroni sotto la pioggia ha centrato il settimo posto assoluto, riuscendo agevolmente ad inserirsi tra i piloti che abitualmente prendono parte alla serie che vede al via le veloci CLIO RS 1.6 turbo.

IL PODIO Secondo posto nella classifica generale per Alberto Sabbatini di Autosprint/AUTO, il primo a disputare nel 2016 una gara della Clio Cup Press League e nono nella gara disputata a Imola. Chiudono il podio a pari merito Alberto Bergamaschi (SafeDrive/Autotecnica) e Gianluca Mauriello (MotoriOnline.com), quest’ultimo autore a Misano della migliore qualifica della stagione che gli ha permesso di collocarsi in quarta fila in virtù del settimo responso assoluto.

MOTORBOX A TESTA ALTA A chiudere la top 5 il nostro Mario Cornicchia, protagonista anche lui nel fine settimana di Imola. Gli altri protagonisti della Clio Cup Press League 2019 sono stati Gaetano Cesarano (Motori.it), Marco Congiu (Motorsport.com/Motor1.com), Stefano Cordara (La Gazzetta dello Sport/Red-Live.it), Gian Luca Pellegrini e Andrea Stassano di Quattroruote, Riccardo Scarlato (On-Race TV) e Gianluca Sepe (Formulapassion.it).