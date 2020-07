ESORDIO VINCENTE Primo banco di prova superato per la Peugeot 208 Rally 4, erede della 208 R2B. Nello scorso weekend la vettura ha fatto il suo esordio nella categoria due ruote motrici del Rally de Castelo Branco, in Portogallo, ottenendo subito il successo con l'equipaggio composto da Padro Antunes e Pedro Alves. Vittoria conquistata con ampio margine, dato che al termine il vantaggio sul secondo classificato, tra l'altro proprio una 208 R2B, è stato superiore ai 2'30''. Oltre al successo di categoria, la 208 Rally 4 ha ottenuto anche il nono posto assoluto. Sfortunato il secondo modello in gara, costretto al ritiro per un'uscita di strada mentre si trovava al secondo posto.

PROSSIMI IMPEGNI Dopo la pandemia di coronavirus, le attività agonistiche stanno finalmente riprendendo e con essere cominceranno anche a gareggiare le altre 208 Rally 4 già consegnate, in totale circa un centinaio. I team Brynda e MRS Carso schiereranno questa vettura nel Rallysprint Pribram, in programma in Repubblica Ceca il 24 e 25 luglio. Negli stessi giorni, la Peugeot 208 Rally 4 debutterà anche ai massimi livelli della specialità, nell'atteso Rally di Roma Capitale, valido per il Campionato Europeo e per il Campionato Italiano Rally. A fine estate scatteranno poi le Peugeot 208 Rally Cup in Francia e nella penisola iberica.

NUOVI MODELLI IN CONSEGNA Il responsabile di Peugeot Citroen Racing Shop, Mayeul Tyl, non ha nascosto la sua soddisfazione per i tanti ordini giunti per la nuova nata: ''Nonostante il periodo che attraversiamo, siamo riconoscenti ai nostri Clienti per la fiducia che ci trasmettono. Con quasi 100 ordini confermati, abbiamo consegnato i primi esemplari della nuova PEUGEOT 208 Rally 4 ed il ritmo crescerà nelle prossime settimane. Faremo di tutto per consegnare la nuova vettura il più rapidamente possibile, per permettere ai nostri Clienti di debuttare ed andare a vincere le gare. Ci sono le consegne, certamente, ma anche tutto il supporto tecnico che forniamo ai team per settare e sfruttare al meglio la nuova macchina. La versatilità della Nuova 208 Rally 4 consentirà ai team di soddisfare un'ampia fascia di piloti e siamo completamente mobilitati per fornire loro una gamma completa di servizi in ogni fase dei rispettivi progetti