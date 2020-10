IL MIGLIOR PALCOSCENICO Peugeot Sport voleva consentire ai piloti e ai team della 308 Racing Cup di continuare a gareggiare nelle migliori condizioni possibili per organizzazione e budget. La categoria GT Sprint, dedicata alle vetture GT Supertourism del campionato Ultimate Cup, si è rivelata la struttura più rilevante per render questo possibile. La 308RC della Ultimate Cup Series beneficerà di una classifica specifica all'interno della GT Sprint, per la quale Peugeot Sport offrirà un premio per il vincitore del 2021.

CAMPIONATO IN CRESCITA Nata soltanto nel 2019, la Ultimate Cup è supportata da Michelin e riunisce alcune delle più apprezzate categorie delle corse automobilistiche: GT Endurance, Prototipi, monoposto e GT Superturismo. Vincent Vigier, Direttore della serie, ha commentato così la nuova partnership con Peugeot: ''È un grande piacere per la famiglia della Ultimate Cup Series accogliere la 308RC Peugeot Sport nel nostro campionato. Questa nuova categoria ci permetterà di confermare il nostro plateau di qualità con le vetture più attraenti su ogni tracciato. Convivialità, prestazioni e soddisfazione sono le parole chiave per il nostro campionato che siamo entusiasti di condividere con Peugeot Sport''.

STANDARD ELEVATO Queste invece le parole di Francois Waler, Direttore sportivo Peugeot: ''Abbiamo a cuore la responsabilità di guidare i nostri clienti della 308 Racing Cup verso nuove sfide che soddisfino tutte le nostre condizioni in termini di tempo di guida, costi, organizzazione e piste rinomate. La serie Ultimate Cup offre un programma con uno standard molto elevato. Durante le nostre discussioni con l'UCS abbiamo scoperto una visione condivisa e un modo di fare le cose che non ho dubbi soddisferanno i nostri clienti. Saremo in supporto a loro in questa transizione e vorremmo ringraziarli per la loro fedeltà mantenendo un premio di fine anno''.