IL PROGRAMMA 2021 È stato definito il calendario dell'ADAC Opel e-Rally Cup 2021, il primo rally monomarca completamente elettrico. Sono otto i round in programma, metà dei quali rientrano negli eventi del German Rally Championship (DRM). Altri tre si disputeranno durante i Rallye 70, eventi nazionali che si svolgono in un giorno e prevedono 70 km di prove speciali. Infine, uno degli appuntamenti avrà una vetrina internazionale: si disputerà infatti assieme al Barum Rally, gara che si svolge in Repubblica Ceca e che fa parte dell'European Rally Championship. Una prova esclusiva della nuova Opel Corsa-e Rally si terra il 7-8 maggio all'ADAC Rally ''Rund um die Sulinger Bärenklaue''.

COSTI E SCADENZE Le iscrizioni all'ADAC Opel e-Rally Cup 2021 inizieranno il 15 gennaio 2021. Coloro che si iscriveranno entro il 12 febbraio pagheranno una quota di iscrizione ridotta di 5.900 € (più IVA). Ciò include tutte le quote di iscrizione per la stagione della Coppa 2021, l'accesso alla Cup hospitality per quattro membri del team, tute da gara e abbigliamento della squadra per pilota e copilota, una tenda di servizio e ricarica gratuita della Opel Corsa-e Rally per tutto la stagione. Dopo il 12 febbraio 2021, la quota di iscrizione sarà di 7.500 € (più IVA). Restano valide tutte le iscrizioni già presentate nel corso del 2020. La consegna dei veicoli dei clienti alle squadre è prevista per marzo 2021. Il prezzo di acquisto di una Opel Corsa-e Rally è di 49.900 € (più IVA). I premi in denaro distribuiti per questa stagione ammontano a circa 100.000 €.

SOSTENIBILE E AFFASCINANTE Jorg Schrott, direttore di Opel Motorsport, ha grandi aspettativa per questo debutto: ''Nonostante le difficili condizioni degli ultimi mesi, lo sviluppo di Opel Corsa-e Rally e la pianificazione della stagione di debutto dell'ADAC Opel e-Rally Cup è progredito così tanto che possiamo aspettarci un inizio in primavera di grande successo. Siamo convinti di poter offrire una gara emozionante per i partecipanti e gli appassionati, per dimostrare inoltre che il rally elettrico non è solo sostenibile, ma anche assolutamente affascinante''.

ADAC OPEL e-RALLY CUP 2021

7-8 maggio ADAC Rallye „Rund um die Sulinger Bärenklaue“ DRM

28-29 maggio AvD Rally Sassonia, Zwickau DRM

11-12 giugno ADAC Rallye Stemwede DRM

14 agosto ADAC Rallye Oberehe, Hillesheim R70

27-29 agosto Barum Czech Rally Zlín ERC

18 settembre ADAC Rallye Hinterland, Dautphetal R70

2 ottobre ADAC Wartburg Rallye, Eisenach R70

15-16 ottobre ADAC 3-Städte Rallye, Freyung DRM