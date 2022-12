L'ex Ferrari Barrichello vince anche a 50 anni: suo il titolo Stock Car Brasil

Rubens Barrichello, amatissimo ex pilota della Ferrari, continua a vincere anche a 50 anni. Per il secondo anno di fila è campione di Stock Car in Brasile

DOPPIO TITOLO Certi piloti proprio non ce la fanno ad appendere il casco al chiodo, e meno male, aggiungiamo noi, perché l'esultanza di Barrichello (che potete vedere nel tweet qui sotto) è qualcosa che riconcilia con il mondo, e fa volare la memoria ai tempi in cui trionfava (e versava lacrime) anche in Ferrari, all'ombra del grande Michael Schumacher. E così, se Valentino Rossi si diverte al ranch con campioni di ogni categoria, gareggiando anche nel GT World Challenge e Jorge Lorenzo corre nella Porsche Carrera Italia, Rubens Barrichello e Felipe Massa (ma anche gli ex F1 Nelson Piquet Jr e Ricardo Zonta e l'ex IndyCar Tony Kanaan) sono entrambi iscritti al campionato brasiliano di Stock Car, con la differenza che Rubinho vince ancora, e ha appena bissato il titolo conquistato nel 2014 al volante di una Chevrolet Sonic, stavolta alla veneranda età di 50 anni e guidando la Toyota Corolla del team Full Time Sports.

VITTORIA ALLO SPRINT Il 2022 è stato l'anno della riscossa per Rubens, che dopo una serie di stagioni complicate, è tornato all'apice diventando il più anziano campione di sempre della serie brasiliana, nel corso di un'annata che lo ha visto anche comparire nel GT Endurance Italiano quest'estate al volante di una Ferrari 488 GT3 al fianco dell'ex collega Giancarlo Fisichella. Nel suo campionato nazionale, Rubens ha festeggiato sulla pista di Interlagos all'ultima gara, chiudendo il campionato davanti ai rivali Gabriel Casagrande e Daniel Serra, che prima del weekend paulista lo precedevano in classifica. La rimonta si è compiuta grazie alle migliori prestazioni di Rubinho rispetto a quelle deludenti dei rivali, che gli hanno consentito di chiudere a quota 330 punti in classifica contro i 316 di Serra e i 302 di Casagrande. Quinto Zonta a 262 e nono Piquet Jr a 232.

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/12/2022