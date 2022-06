Vallelunga, Barrichello torna in Ferrari... per un giorno: test con la 488 GT3

Guarda un po’ chi si rivede al volante di una Ferrari. Ok, non si tratterà di una monoposto di Formula 1, ma ai tifosi del Cavallino farà di sicuro un certo effetto vedere Rubens Barrichello ancora una volta vestito di rosso. L’occasione per ritrovare Rubinho è arrivata a 17 anni dal suo addio a Maranello grazie a quello che, almeno per il momento, è solo un semplice test sulla pista di Vallelunga, dove il cinquantenne brasiliano si è seduto al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 della Scuderia Baldini, impegnata nel Campionato Italiano GT.

Rubens e Eduardo Barrichello con Giancarlo Fisichella a Vallelunga per provare la Ferrari 488 GT3 Evo della Scuderia Baldini

C’ERA ANCHE DUDU Ad alternarsi sul sedile della macchina numero 27, che in questa stagione è affidata a Stefano Gai e Nelson Panciatici, c’erano anche il figlio di Rubens, Dudu Barrichello, classe 2001 impegnato nella Formula Regional, e la vecchia conoscenza del team di Fabio Baldini, Giancarlo Fisichella, che negli anni scorsi era proprio tra i compagni di Gai. Al momento nessuna notizia su un possibile debutto di padre e figlio (o di un ritorno di Fisico) con la Scuderia Baldini, ma di certo le immagini non potranno che far felici i tifosi nostalgici, ricordando di un’epoca di clamorose vittorie sempre più lontana nella memoria.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/06/2022