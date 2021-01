BARRICHELLO JR CON JD Ha scelto la compagine italiana JD Motorsport il giovane Eduardo Barrichello per la sua ascesa ai vertici del motorsport. Il 19enne brasiliano, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Rubens, sarà al via quest'anno della Formula Regional European by Alpine, campionato nato dalla fusione della storica Eurocup di Formula renault 2.0 e la nuova Formula Regional organizzata da ACI Sport.

DEBUTTO IN EUROPA Per il giovane si tratterà del debutto nelle corse in pista in Europa, avendo egli corso finora oltre-oceano. ''Dudu'' , come è soprannominato, proviene da due stagioni nella US Formula 2000 (sopra), categoria simile alla Renault 2.0 che si accompagna per la quasi totalità delle sue tappe all'Indycar Series. Dopo un 2019 di apprendistato, Barrichello jr ha ben figurato quest'anno nella serie che ha preso il via a luglio inoltrato. Sua è stata infatti la seconda posizione finale grazie a tre vittorie e ad un totale di nove piazzamenti a podio sulle 17 gare disputate. Nel 2019 la prima stagione di ambientamento dopo i primi passi in Formula 4. In quell'anno si è classificato in undicesima posizione assoluta.