SALTA L’ASIA Si chiama Intercontinental GT Challenge perché, appunto, prevede una gara endurance in ognuno dei cinque continenti. La competizione più internazionale tra quelle organizzate da SRO ha però adesso ufficialmente perso… l’Asia. Una delle cinque tappe stagionali è infatti stata cancellata per effetto della pandemia da coronavirus: gli organizzatori della 10 Ore di Suzuka che si doveva correre nel weekend del prossimo 23 agosto hanno preferito rimandare al 2021.

SCELTA OBBLIGATA Una notizia, questa, in un certo qual senso sorprendente perché presa proprio mentre la maggior parte delle categorie – GT World Challenge incluso – presentano i nuovi calendari e si apprestano a ripartire. La Mobilityland Corporation, società che gestisce la mitica pista nipponica ha però motivato la scelta spiegando che, tanto in Giappone quanto in altri Paesi, la previsione è che resistano anche in estate le norme restrittive sulla libera circolazione delle persone. E che non sarebbe neanche altrimenti possibile rimandare la 10 Ore in autunno, quando Suzuka sarà invece chiamata a ospitare il Gp di Formula 1.

POSSIBILI NOVITÀ Gli uomini della Stephane Ratel Organisation (SRO) non escludono comunque la possibilità di colmare il vuoto agostano con una quinta tappa, magari comunque in Asia. La decisione sarà presa, recita il comunicato ufficiale dell’Intercontinental GT Challenge, entro la fine del mese di giugno, quando si spera che ci saranno anche idee molto più chiare su come sarà davvero la fase-3. Il campionato ha preso il via lo scorso inverno da Bathurst, prima che il CoViD-19 diventasse una triste realtà nella maggior parte dei Paesi europei e non solo. Allo stato attuale, la stagione ripartirà nel weekend del 10 ottobre con l’inedita 8 Ore di Indianapolis.

Intercontinental GT Challenge, il calendario provvisorio della stagione 2020