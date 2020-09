DIXON INARRESTABILE, POI NEWGARDEN Prende sempre più la strada che porta all'ex pluri-campione della serie americana questa stagione 2020 con il pilota di Ganassi che vince ancora e allunga in campionato. Il neozelandese porta a casa così un ''contentino'' dopo la 500 miglia di Indianapolis del fine settimana precedente in cui è arrivato secondo dietro a Takuma Sato. In gara 2 successo di Josef Newgarden, il campione in carica che prova a risalire in classifica. Molto bravo il giovane O'Ward.

Rivedi le due gare del week end scorso grazie al 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che il canale YouTube ufficiale dell'Indycar Series diffonde all'indomani di ogni gara.