Svelata la data di presentazione della Ferrari LMH

ECCO LA DATA La data attesa da tutti gli appassionati della Rossa e delle corse più in generale è stata rivelata: 30 ottobre. Tra 25 giorni vedrà la luce la Ferrari LMH, la Hypercar del Cavallino Rampante che segnerà il ritorno della casa di Maranello ai massimi livelli del FIA World Endurance Championship, e lo farà di fronte alla marea di tifosi che accorreranno per le Finali Mondiali Ferrari 2023, che si terranno sulla pista di Imola dal 25 al 31 ottobre prossimi. E proprio all'interno dell'autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione dell'evento, con tante succose notizie per i tifosi.

IN PISTA E FUORI Per la seconda volta nella storia le finali Ferrari saranno ospitate dalla città imolese. Nel ricco programma di attività sella settimana agonistica dedicata all'evento, andranno in scena - come da tradizione - l'ultimo atto del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, giunto alla trentesima edizione, con in palio i titoli della serie europea e nord americana. Saranno in pista anche gli iscritti al campionato Asia-Pacific per il quarto round di una stagione che si concluderà invece a febbraio. Tra le attività non agonistiche, nei giorni dal 27 al 30 ottobre scenderanno in pista numerose vetture clienti tra quelle che hanno partecipato ai passati campionati di Formula 1. Vedremo in pista per la prima volta in Italia anche la Ferrari 296 GT3, presentata in occasione della 24 Ore di Spa Francorchamps dello scorso luglio e che dalla prossima stagione prenderà il posto nelle competizioni Endurance nei vari continenti della rodata 488 GT3, che andrà in pensione con più di 500 vittorie all'attivo dal 2016 a oggi.

Ferrari, il debutto a Fiorano della Ferrari 296 GT3 con Pier Guidi e Bertolini

CINQUANT'ANNI DOPO Il piatto forte del weekend, però, non potrà che essere la presentazione del gioiello che prenderà parte al WEC con l'obiettivo di tornare a vincere la 24 ore di Le Mans e di superare sul campo altri costruttori come Toyota, Porsche, Peugeot e Cadillac. La Ferrari LMH verrà svelata a tutti nel primo pomeriggio di domenica 30 ottobre, con il prototipo che imboccherà la pitlane di Imola e aprirà il ''Ferrari Show'' e riaprirà una parentesi chiusa mezzo secolo fa con la leggendaria 312 PB.

Le linee della nuova Hypercar Ferrari LMH per la 24 ore di Le Mans

IL PROGRAMMA Dopo le prime giornate dedicate ai test e alle prove libere, venerdì e sabato i piloti si sfideranno nelle gare della Coppa Shell e del Trofeo Pirelli. Domenica il ricco programma inizierà con la Finale Mondiale della Coppa Shell, a partire dalle ore 9, seguita da quella del Trofeo Pirelli, dalle 11.20. Il Ferrari Show scatterà dalle 12.30. I tifosi potranno accedere all’autodromo gratuitamente giovedì 27 e venerdì 28 ottobre; sabato 29 e domenica 30 acquistando un biglietto tramite il portale ticketone.it/artist/finali- mondiali-ferrari (prezzi tariffa intera: sabato 10 euro, domenica 18 euro, due giorni 25 euro; gratis fino a 12 anni compiuti). Il sito finalimondiali.ferrari.com raccoglie tutte le informazioni utili per i tifosi e offrirà una copertura capillare dell’evento. In Italia tutte le gare saranno trasmesse in diretta dalla piattaforma Sky, mentre il canale YouTube di Ferrari sarà protagonista con un programma che sarà dettagliato nelle prossime settimane

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/10/2022