Danieli Zeri Pubblicato il 17/06/20 h. 13:00

UN SEDILE PRESTIGIOSO Jamie Chadwick, campionessa inaugurale della serie femminile W-Series, aveva preso parte ad un test la settimana passata al Mugello con il team Prema Powerteam, suggerendo un forte interesse per il campionato Formula Regional European Championship in seguito alla cancellazione della stagione 2020 della W-Series. La Chadwick aveva avuto modo di provare una vettura della Euroformula Open e sembrava intenzionata a combinare due programmi di F3 per massimizzare le chances di raccogliere punti di Superlicenza nel 2019, prima che la crisi globale del COVID-19 scombinasse i piani sportivi dell'intero mondo del motorsport. Dopo aver preso parte al campionato asiatico di F3 durante l'inverno – concluso al quarto posto in classifica e con la prima vittoria di una donna nella storia della serie – viene ufficializzato oggi il suo passaggio nel campionato continentale di Formula 3, il quale impiega la medesima vettura Tatuus T-318.

L'ANNO DELLA VERITÀ Il 2019 è stato un anno formidabile per Jamie Chadwick, che ha vinto e convinto il pubblicizzato campionato W-Series con due vittorie e quattro pole position su sei gare, guadagnandosi un ruolo da Development Driver nel team Williams di F1. Con altre sei vittorie, la Chadwick aveva inoltre vinto il campionato MRF Challenge Formula, diventando l'unico pilota di monoposto ad aver conquistato due titoli nel 2019. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Jamie nel nostro team di Formula Regional European Championship per questa stagione. Finora ha raggiunto risultati brillanti nella sua carriera e non vediamo l'ora di vederla impegnata in questo campionato internazionale.” - ha detto Angelo Rosin, fondatore del team punto di riferimento nelle categorie addestrative. ''Provenendo dalla W-Series, conosce bene la vettura e la sua esperienza sarà sicuramente una risorsa preziosa. Daremo il nostro 100% per aiutarla a raggiungere il successo.''

PREMA IL TEAM DI RIFERIMENTO Il team Prema portò al successo il danese Frederick Vesti nella passata stagione, dominando la stagione inaugurale della Formula Regional con 16 vittorie su 24 appuntamenti. L'annuncio di questa mattina è stato preceduto dalla conferma della separazione del team con l'asso della F4 Italiana Roman Stanek, il quale era stato annunciato durante l'inverno ma non aveva preso parte ai test la settimana scorsa. “Sono assolutamente entusiasta di collaborare con Prema Powerteam per il Campionato europeo di Formula Regional quest'anno'' - ha commentato Jamie. ''Con un calendario così ricco e una griglia che sembra essere molto competitiva, e ovviamente con il supporto del team Prema, non vedo l'ora di tornare a correre ad agosto.''

NUOVO IMPORTANTE SPONSOR Il programma 2020 della Chadwick sarà supportato dalla partnership con il gruppo neozelandese Rodin Cars, un costruttore di supercars sportive per il quale la ventiduenne inglese è diventata brand ambassador e collaudatrice. Nel marzo scorso, Chadwick aveva avuto modo di guidare la Rodin FZED, una monoposto dalle prestazioni simili ad una Formula 1 e destinata al mercato clienti. “Sono incredibilmente grata a Rodin Cars e a David Dicker per questa opportunità che mi può cambiare la vita e per il loro supporto nel prossimo capitolo della mia carriera agonistica.'' - ha concluso la Chadwick.

MESSAGGI DI SOSTEGNO DA W-SERIES Attualmente considerata una delle donne dalle maggiori chance di approdare in Formula 1, Jamie Chadwick sarà dunque al via del campionato che ha visto Sophia Floersch concludere al settimo posto assoluto l'anno passato. Catherine Bond Muir, CEO di W-Series, ha commentato la notizia su twitter: ''Congratulazioni a Jamie per il suo sedile in Formula Regional. L'obiettivo della W-Series è sempre stato quello di creare un trampolino di lancio per gli step superiori del motorsport, quindi sono molto orgogliosa della nostra campionessa in carica per aver raggiunto questo emozionante obiettivo”. La stagione 2020 del Formula Regional European Championship prenderà il via il primo weekend di agosto sul circuito di Misano Adriatico e vedrà probabilmente in griglia altre ragazze con il sogno della F1. Il calendario prevede otto appuntamenti, dei quali cinque su suolo italiano.