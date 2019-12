TUTTO COMPRESO Più volte abbiamo parlato dei nuovi caschi per il 21° secolo: si va dagli smart helmets a quelli climatizzati. Ma finora ci siamo sempre dedicati a modelli da moto. L'ultima novità riguarda invece il mondo delle 4 ruote e a firmarla è la specializzata Roux in coppia con Pininfarina. Si tratta di caschi racing, declinati nelle tipologie Formula e GT, e incorporano un sistema di raffreddamento a liquido che fa circolare attorno al capo acqua a 11 gradi centigradi (52° Farenheit). Ma non è tutto. Nei nuovi caschi Roux è integrata la cannuccia per bere acqua in gara e un sistema audio con microfoni e altoparlanti a cancellazione di rumore.

IL CALDO NEMICO DEI PILOTI La tecnologia del sistema di raffreddamento è stata battezzata Cool-X e fa il paio con i giubbetti coolshirt, per la climatizzazione del busto del pilota. Va sottolineato che gli abitacoli delle auto da competizione possono raggiungere temperature elevatissime: attorno ai 70° centigradi, diceva Dindo Capello a proposito della Bugatti Speed 8 con cui vinse Le Mans nel 2003. Nel 2005 le temperature in abitacolo potevano sfiorare gli 80° centigradi e solo in tempi recenti sono stati introdotti sistemi di aria condizionata. E certo non su tutte le auto da corsa.

PREZZI E ARRIVO Entro l'autunno del 2020, Roux e Pininfarina lanceranno un totale di 7 nuovi caschi, tra modelli per vetture scoperte e modelli per auto con abitacolo chiuso. I prezzi saranno compresi tra 1.200 e 5.000 dollari (tra 1.070 e 4.464 euro, probabilmente tasse escluse) e il listino in dettaglio verrà comunicato a primavera inoltrata. I caschi di tipo Formula, adatti per gare dalla Formula 1 alla Formula 4, verranno corredati di spoiler aerodinamici rimovibili. I modelli per vetture GT disporranno di una presa d'aria integrata.

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE I nuovi caschi Roux Pininfarina sono omologati secondo gli standard di sicurezza FIA 8860 (2018), Advanced Ballistic Protection (ABP) e Snell 2020; dispongono di ancoraggi per il sistema HANS, di un sistema di sgancio rapido di emergrnza proprietario e di un nuovo sistema di apertura della visiera.