Autore:

Emanuele Colombo

CASCO CLIMATIZZATO Tanti ci hanno pensato, ma lui è stato il primo a riuscirci: Steve Feher ha messo in vendita il primo casco al mondo con aria condizionata incorporata, il Feher ACH-1. Il casco con condizionatore funziona con le stesse celle refrigeranti utilizzate nei sedili climatizzati di Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Infiniti, Lexus e GM.

COME FUNZIONA Feher ACH-1 è alimentato dalla batteria della moto via cavo, ma per chi lo preferisce è anche possibile collegarlo ad apposite batterie ricaricabili che possono essere acquistate separatamente online. Il condizionatore pompa aria fresca e filtrata attraverso un tessuto tubolare brevettato, per ragguingere tutte le aree del casco integrale.

QUANTO È EFFICACE Risultato: il Feher ACH-1 abbassa la temperatura dell'aria di 10-15 gradi rispetto all'ambiente. Nonostante ciò non si sente nulla di particolarmente intenso indossando il casco, dice l'inventore: “Non vogliamo dare ai motociclisti un malditesta da gelato”. L'effetto, però, è quello di rinfrescare tutto il corpo, poiché il capo è una zona intensamente vascolarizzata e utile per il raffreddamento.

QUANTO PESA Aspetto critico per un casco come questo potrebbe essere il peso, che risulta effettivamente superiore a quello di un prodotto tradizionale, ma meno di quanto si possa pensare: parliamo di 1.450 grammi (con una tolleranza di 30 g in più o in meno secondo la taglia), quindi meno di tre etti in più rispetto ai caschi a cui siamo abituati.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Disponibile in sei taglie, dalla XS alla 2XL, il Feher ACH-1 è in vendita online sul sito www.feherhelmets.com a 550 dollari più IVA (475 euro), ma sfortunatamente, per ora, è distribuito solo all'interno degli USA. Tuttavia dispone dell'omologazione ECE 22.05, quindi sarebbe possibile usarlo in Italia nel caso lo si acquistasse all'estero.