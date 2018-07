Autore:

Danilo Chissalè

ASCIUTTI IN FRETTA L’azienda lombarda Capit, leader nella produzione di termocoperte professionali e accessori per la pista, lancia sul mercato due accessori utilissimi per gli amanti della pista, professionisti e non. I nuovi Capit Helmet Dryer e Capit Suit Dryer assicurano l’asciugatura rapida di caco e tuta grazie alla doppia funzione aria calda/ aria fredda, e vanno ad ampliare l’offerta degli accessori da pista della linea Warm Up.

CAPIT HELMET DRYER Il casco sudato è una delle sensazioni più fastidiose quando si gira in pista, specialmente nella stagione più calda e umida. Il nuovo Helmet Dryer garantisce l’asciugatura completa del casco in pochi minuti, grazie all’azione del getto d’aria forzata al suo interno tramite la ventola, senza lasciare cattivi odori.

Prezzo: 169.90 euro

CAPIT SUIT DRYER Funzionamento simili per Capit Suit Dryer, l’asciugatore per tute motociclistiche in pelle ma utilizzabile su qualsiasi giacca tecnica. Il flusso di aria calda garantisce tempi di asciugatura brevi, difficilmente ottenibili con il solo getto di aria fredda. Suit Dryer è stato progettato per migliorare il comfort di chi è alla guida in tutte le condizioni atmosferiche ed è stato testato da alcuni dei migliori piloti della MotoGP.

Prezzo: 235.00 euro