Il 2023 sportivo di BMW e Mini è a tutto gas! Dall'italiano GT al super trofeo

Presentati nella nuova casa BMW a Milano in Via Monte Napoleone i programmi sportivi della casa bavarese: BMW M4 GT3, BMW M2 CS Racing Cup e Mini Challenge

Nella nuovissima ''House of BMW'' di Via Monte Napoleone, nel cuore del Fashion District milanese, sono stati presentati i programmi sportivi del gruppo BMW in Italia per il 2023 con l'impegno nel Campionato Italiano GT e i monomarca BMW M2 CS Racing Cup e Mini Challenge, senza dimenticare una menzione d'obbligo all'impegno della Hypercar BMW M Hybrid V8 che si sta preparando a debuttare nel 2024 alla 24 ore di Le Mans, a 25 anni esatti dal trionfo del 1999 con Pierluigi Martini al volante. Nello splendido cortile del palazzo nobiliare erano esposte su due podi le vetture destinate ai campionati monomarca, mentre non c'è stata la possibilità di vedere dal vivo la GT3 con la nuova grintosissima livrea, di cui potete però trovare una gallery in fondo al pezzo.

GT ITALIANO E iniziamo dall'impegno nel GT nostrano, con due equipaggi nella serie Sprint e due nell'Endurance, presentati dal ''Doge'' Roberto Ravaglia, team manager del BMW Italia Ceccato Racing Team . Al volante del bolide M4 GT3 ci saranno l'esperto Bruno Spengler e Jens Klingmann, Carlo Tamburini e Massimo De Luca nella gara breve, mentre Marco Cassarà, Stefano Comandini, Alfred Nilsson, di nuovo Carlo Tamburini, Salvatore Tavano e Francesco Guerra gareggeranno nella gara lunga. Le aspettative sono alte, soprattutto dopo il secondo posto dello scorso anno dell'equipaggio Glock-Klingman nella sprint e il terzo di Comandini-Fascicolo-Nilsson nella GT3 Pro-Am. Quest'anno si punta al titolo senza mezzi termini, con il campionato di otto tappe che inizierà il 5-7 maggio a Misano e si concluderà il 27-29 ottobre a Imola, passando per Pergusa, Monza, Mugello e Vallelunga. ''La vettura è molto competitiva e lo abbiamo appena dimostrato nello scorso week end di gara del Fanatec GT World Challenge Europe a Monza dove abbiamo ottenuto il secondo gradino del podio nella categoria PRO AM'' - ha spiegato Ravaglia - ''Abbiamo inoltre un’interessante rosa di piloti internazionali – alcuni promettenti, altri con notevole esperienza – che ci rendono estremamente fiduciosi nella stagione 2023 del Campionato Italiano GT''.

Campionato GT Italiano - Calendario e Circuiti

5-7 maggio 2023 – Misano

Campionato Italiano GT Sprint

19-21 maggio 2023 – Pergusa

Campionato Italiano GT Endurance

23-25 giugno 2023 – Monza

Campionato Italiano GT Sprint

7-9 luglio 2023 – Mugello

Campionato Italiano GT Endurance

15-17 settembre 2023 – Monza

Campionato Italiano GT Endurance

29 settembre - 1 ottobre 2023 – Mugello

Campionato Italiano GT Sprint

13-15 ottobre 2023 – Vallelunga

Campionato Italiano GT Endurance

27-29 ottobre 2023 – Imola

Campionato Italiano GT Sprint

IL MONOMARCA BAVARESE Dopo le prime due edizioni, torna anche nel 2023 il BMW M2 CS Racing Cup Italy, il campionato monomarca gestito da BMW Italia con il supporto di ACI Sport e di Promodrive, presente alla conferenza stampa nella figura di Stefano Gabellini, e Hankook. L'obiettivo dei 20 equipaggi iscritti è quasi stato raggiunto, visto che ne manca uno solo per competare la griglia. Il campionato esordirà il weekend del 7 maggio e si concluderà in quello del 29 ottobre dopo sei tappe (Misano, Vallelunga, Monza, Mugello due volte e Imola) e per l'iscrizione occorrono 8.000 euro più iva più 1.450 euro a evento. Il montepremi finale complessivo supera i 130.000 euro, 30.000 di cui andranno al miglior under 26 classificato a fine stagione, che potrà investire tale somma per la stagione 2024 con il BMW Italia Team Ceccato Racing e passare all'Italiano GT con la M4.

Costi del Campionato per equipaggio

- Iscrizione al Campionato: € 8.000,00 + IVA

- Iscrizione al Campionato - Gara singola: € 1.700,00 + IVA

- Iscrizione alla singola Manifestazione: € 1.450,00 + IVA

Campionato BMW M2 CS Racing Cup - Calendario e Circuiti

5-7 maggio – Misano World Circuit Marco Simoncelli

9-11 giugno – Autodromo Vallelunga Piero Taruffi

23-25 giugno – Autodromo Nazionale Monza

7-9 luglio – Mugello Circuit

29 settembre – 1 ottobre – Mugello Circuit

27-29 ottobre – Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

MINI CHALLENGE Confermata la formula vincente che ha esordito nel 2022 con la categoria EVO (che ha sostituito la PRO dopo sette anni di attività in pista). Saranno due anche quest'anno i campionati a cui iscriversi, con la versione EVO e quella Academy, il tutto sotto la supervisione del super coach Franco Morbidelli. Il punto di forza della categoria resta quel go kart feeling da sempre nel DNA di Mini, e soprattutto l'accessibilità di un campionato che richiede costi inferiori ai campionati kart. Il gap tra le due categorie è di circa 6-7 secondi al giro, e anche in questo caso i premi sono più ingenti per i giovani, visto che chi trionferà nell'Academy con le mini Lite da 231 cv (contro i 306 cv delle Evo) porterà a casa una borsa di studio da 15.000 euro. Di seguito i prezzi e il calendario di un campionato sempre molto competitivo e avvincente.

MINI John Cooper Works Challenge Evo

- Iscrizione al campionato: € 4.000,00 + IVA

- Iscrizione alla singola gara: € 750,00 + IVA

MINI Challenge Academy

- Iscrizione al campionato: € 1.500,00 + IVA

- Iscrizione alla singola gara: € 300,00 + IVA

Campionato Mini Challenge

05-07 maggio 2023 – Misano World Circuit Marco Simoncelli Viale

09-11 giugno 2023 – Autodromo Vallelunga Piero Taruffi

23-25 giugno 2023 – Autodromo Nazionale di Monza

07-09 luglio 2023 – Autodromo internazionale del Mugello

29 settembre - 1 ottobre 2023 – Autodromo internazionale del Mugello

27-29 ottobre 2023 – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/04/2023