3h Monza, Gara: Rowe fa doppietta per BMW

RITORNO BMW Mancava da cinque anni un successo della BMW nel GT World Challenge Europe e oggi nella 3 ore di Monza che ha aperto la stagione 2023 il team ROWE ha piazzato due vetture davanti a tutti. Ben 55 le GT3 che sono scese in pista sul circuito lombardo per la tradizionale gara di avvio di campionato ma il marchio bavarese aveva tutta l'intenzione di dire la sua. Prima la pole position - in una sessione accorciata per black-out elettrico dell'autodromo - e poi la vittoria con Philip Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly a dominare sulla M4 GT3 nr. 98. Non contenti hanno piazzato la doppietta con la seconda vettura di Dan Harper, Neil Verhagen e Max Hesse.

BENE LAMBORGHINI-IRON LYNX Inizia nel migliore dei modi l'avventura con Lamborghini per Iron Lynx che sale sul podio con la Huracan affidata a Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Jordan Pepper. I tre hanno beneficiato della foratura che ha rovinato quella che poteva essere una tripletta BMW quando sul finale Dries Vanthoor è stato costretto ad una sosta ai box imprevista. Week end a due facce dunque per le M4 se si considerano i guai che hanno attanagliato l'equipaggio del WRT in cui ha gareggiato Valentino Rossi. L'italiano, dopo essersi insabbiato al sabato, ha patito problemi al cambio mentre era tra i primi perdendo diverse posizioni. Ceduta la vettura al compagno di squadra Augusto Farfus per lo stint centrale hanno subito accusato una foratura che li ha definitivamente messi fuori gioco.

AUDI GIU' DAL PODIO In scia alla Lamborghini ha chiuso la prima R8 guidata da Christopher Mies, Patrick Niederhauser e Simon Gachet mentre più staccata ha terminato la seconda Audi con Mattia Drudi, Ricardo Feller e Dennis Marschall comunque capace di recuperare quindici posizioni in gara. Riesce a fatica a inserirsi nei primi dieci la Ferrari con la nuovissima 296 GT3 grazie a Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e Robert Shwartzman che hanno finito in ottava posizione. Ai margini della top ten le prime due Porsche. Nono sono mancate le neutralizzazioni a causa di diversi contatti contro le barriere o, come nel caso di Lorenzo Patrese, di un errore in staccata che ha coinvolto la Lamborghini di Rolf Ineichen.

3h Monza, Gara (top ten)

1 Eng/Wittmann/Yelloly BMW M4 Team Rowe 94 giri 2 Harper/Verhagen/Hesse BMW M4 Team Rowe 13.557 3 Bortolotti/Caldarelli/Pepper Lamborghini Huracan Team Iron Lynx 20.187 4 Mies/Gachet/Niederhauser Audi R8 Team Sainteloc 20.699 5 Feller/Drudi/Marschall Audi R8 Team Tresor 36.875 6 Vanthoor/Van der Linde/Weerts BMW M4 Team WRT 44.961 7 Hofer/Baerts/Soulet Audi R8 Team Comtoyou 50.211 8 Rovera/Shwartzman/Nielsen Ferrari 296 Team AF Corse 56.197 9 Guven/Muller/Engelhart Porsche 911 Team Dinamic 56.561 10 Preining/Heinrich/Olsen Porsche 911 Team Rutronik 1'02.113

Pubblicato da Marco Borgo, 23/04/2023