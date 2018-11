Autore:

Simone Dellisanti

PROFONDO ROSSO Si prospetta un week end completamente rosso all'Autodromo di Monza per tutti i fan del Cavallino Rampante. Dal primo al 4 novembre le più belle vetture Ferrari, tra cui le vetture storiche, le 'vecchie F1', le Ferrari Challenge e le Ferrari XX scenderanno in pista per mostrarsi a tutti gli amanti della Rossa di Maranello. L'evento clou è la finale del Trofeo Pirelli che in questa stagione ha visto scontrarsi le Ferrari sui circuiti del Nord America, dell'Europa e dell'Asia-Pacifico in tre serie contraddistinte. Per la finale di ciascuna categoria sarà proprio Monza il palcoscenico che decreterà il pilota migliore dei tre campionati.

IL PROGRAMMA Il festival della Ferrari entrerà nel vivo a partire dalla giornata di oggi, venerdì 2 novembre, quando le Ferrari, in mattinata, scenderanno in pista per le Qualifiche 1 del Ferrari Challenge, mentre nel pomeriggio ci sarà la Gara 1, una per ogni serie. Sabato 3 novembre ci saranno le Qualifiche 2 e, sempre nel pomeriggio, la Gara 2. Anche sabato, una gara per ogni serie. Domenica 4 novembre è la giornata dedicata allo spettacolo con la Coppa Shell, la Coppa Shell AM e il Trofeo Pirelli che terranno impegnati i piloti della Ferrari per tutta la mattina, mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 15 ci sarà invece il Ferrari Show con tutti i driver della Ferrari GT, i piloti Endurance e quelli della Scuderia Ferrari, sul tracciato per ricevere l'abbraccio del pubblico. Non è certa la presenza di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

I BIGLIETTI L’ingresso alle tribune del circuito è gratuito fino a domenica. Ma per accedere Exhibition Paddock, con tanti stand a tema Ferrari dove ci sarà l'opportunità di vedere in anteprima la Ferrari Monza SP1 e SP2 e la Ferrari 488 Pista Spider, il costo d'ingresso sarà di 15 euro per le singole giornate oppure 20 euro per l’abbonamento. I biglietti sono disponibili online sul sito Ferrari Races.