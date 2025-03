Il Ferrari Challenge torna a Monza: il monomarca del Cavallino inaugura la stagione 2025

L'Autodromo Nazionale di Monza si prepara ad accogliere il primo evento della stagione 2025 con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, in programma dal 27 al 30 marzo. Il prestigioso monomarca della casa di Maranello torna sul circuito brianzolo a quattro anni di distanza dalla sua ultima apparizione. Giunto alla 33esima edizione, il Ferrari Challenge vedrà sfidarsi le Ferrari 296 Challenge, tutte equipaggiate con pneumatici Pirelli, nel celebre ''Tempio della Velocità''. L'evento si preannuncia particolarmente combattuto, con 72 piloti provenienti da 22 Paesi e rappresentanti di 30 concessionari ufficiali Ferrari.

Ferrari Challenge a Monza: il programma

Le attività in pista inizieranno giovedì 27 e venerdì 28 marzo con sessioni di test e prove libere dalle 9 alle 18. Sabato 29 sarà la volta delle qualifiche al mattino (dalle 9 alle 11.45), mentre nel pomeriggio si svolgeranno le prime tre gare del fine settimana, ciascuna della durata di 30 minuti più un giro. Le categorie in gara saranno la Coppa Shell Am, il Trofeo Pirelli e il Trofeo Pirelli Am (che correranno insieme) e la Coppa Shell. Le gare si svolgeranno alle 14, alle 15.15 e alle 16.30, seguite dagli Hot Laps Corse Clienti. Il programma sarà replicato nella giornata di domenica 30 marzo.

Ferrari 296 Challenge

Domenica, le gare saranno precedute da una coreografia a tema, aggiungendo un tocco di spettacolarità a un weekend già ricco di emozioni. Il Ferrari Challenge Europe conferma così il suo legame con Monza, offrendo agli appassionati di motorsport un appuntamento da non perdere.

Accesso del pubblico e informazioni pratiche

L'ingresso per gli spettatori sarà gratuito, mentre l'accesso al paddock sarà riservato esclusivamente a clienti e ospiti Ferrari. Per chi raggiungerà l'autodromo in auto o moto, saranno disponibili i parcheggi P8 e P9 con tariffe giornaliere di 15 euro per le auto, 5 euro per le moto e 30 euro per minibus e autobus. Il pagamento sarà effettuabile direttamente in loco.

Gli ingressi per il pubblico saranno situati al Gate A (Vedano al Lambro) e al Gate B (Santa Maria alle Selve, Biassono). Persone con disabilità potranno accedere alla sala 112 del Building Hospitality e usufruire di un'area di parcheggio dedicata nei pressi del Monza Circuit Shop, vicino alla statua di Juan Manuel Fangio.

