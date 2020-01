Autore:

Marco Borgo

UNDICI SQUADRE Sale ad undici il numero dei team che prenderà il via della stagione 2020 in Formula 2. La serie cadetta della Formula 1, di fatto un campionato intercontinentale, aveva visto nel 2019 dieci squadre in campo con il solo avvicendamento tra Russian Time che usiva e UNI-Virtuosi che entrava. Per la stagione che scatterà in Bahrain il prossimo 22 marzo era stata annunciata l'uscita di Arden (altro team storico presente fin dai tempi della F3000 e che lasciava al pari di iSport, Racing Engineering negli anni addietro, ndr). Al posto del team inglese di proprietà di Chris Horner si è fatta subito avanti HWA Racelab. Ora però le squadre aumentano di una unità con l'ingresso dell'inglese Hitech GP.

HITECH GP Giovanissima realtà del panorama formulistico europeo, la squadra basata nei pressi di Silverstone è capitanata dall'ex pilota Oliver Oakes e finanziata in larga parte dalla famiglia di Nikita Mazepin. Dal 2015 in cui ha fatto la sua comparsa, la compagine inglese ha militato nel FIA F3 European Championship fino alla sua chiusura. Nel 2019 è passata in quella che era la GP3 - sostituto di fatto della Formula 3 europea - ed ora si appresta ad affiancarle l'impegno anche nella serie superiore.

PILOTI Possibile che l'ingresso di Hitech GP di fatto non sia dovuto altro che al ritorno di Nikita Mazepin. Il figlio del magnate russo ha faticato a trovare un sedile per la stagione corrente di Formula 2 e la richiesta di ingresso nella categoria superiore da parte di Hitech GP è indicata da molti come una mossa per permettere al giovane russo di essere al via della stagione. Al suo fianco potrebbe esservi Sergio Sette Camara, pilota che godrebbe inevitabilmente di un aiuto economico per affiancare Mazepin come in passato avvenne in F3 con Jake Hughes. Il talentuoso inglese rimarrà invece nella categoria inferiore dove è già stato annunciato da HWA Racelab.

Entry list provvisoria FIA Formula 2 2020

DAMS: Sean Gelael - Dan Ticktum

UNI-Virtuosi: Callum Ilott - Guan Yu Zhou

ART GP: Marcus Armstrong - Christian Lundgaard

Carlin: Yuki Tsunoda - ???

Campos Racing: ??? - ???

Charouz Racing: Louis Deletraz - Pedro Piquet

MP Motorsport: Felipe Drugovich - ???

HWA Racelab: Artem Markelov - Giuliano Alesi

Prema Racing: Mick Schumacher - Robert Shwartzman

Trident: Roy Nissany - ???

Hiteh GP: Nikita Mazepin? - Sergio Sette Camara?