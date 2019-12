Autore:

Marco Borgo

FORMAZIONE COMPLETA Non ci ha messo molto il team campione uscente della Formula 2 a trovare i propri alfieri per la prossima stagione al seguito della Formula 1. Già alla vigilia dei primi test collettivi sul circuito di Abu Dhabi che lo scorso week end ha chiuso la stagione 2019, la squadra francese ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per il 2020 con Sean Gelael e Dan Ticktum.

SEAN GELAEL Il 23enne di Giacarta ha alle spalle quattro stagioni in F2, le prime due disputate con Campos e Arden, mentre nelle due annate successive ha corso con il team italiano Prema rimanendo nella parte bassa della classifica. Ora ci riprova per una quinta stagione con il team francese che quest'anno ha accompagnato Nicholas Latifi a siglare l'accordo con il team Williams per la prossima stagione di F1. Dal 2017 Gelael è pilota affiliato al team Toro Rosso di Formula 1 per il quale ha sostenuto alcune sessioni di test.

DAN TICKTUM Curriculum interessante per il giovane pilota britannico che soli cinque mesi fa è stato a sorpresa scartato dal Red Bull Junior Team. Due volte vincitore del Master di Formula 3 sulle strade di Macao, Ticktum ha trovato rifugio quest'anno nella SuperFormula giapponese dove ha disputato tre gare mentre ha corso anche alcune tappe della Formula Regional in Europa con Van Amersfoort. 'Ripescato' da Gelael, che in passato ha sostenuto le carriere di Tom Blomqvist e Antonio Giovinazzi, l'inglese disputerà la sua prima stagione nella serie cadetta al seguito dei Gran Premi di Formula 1. I due scenderanno in pita nella tre giorni di test che si terranno giovedì, venerdì e sabato sul circuito di Yas Marina.