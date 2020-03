MOTORSPORT GREEN I risultati della lotta alle emissioni di CO2 non dipende certo dalle competizioni motoristiche. È indubbio però come le gare siano importanti quantomeno per dare il buon esempio: fonte di incrollabile passione per i tifosi, le corse automobilistiche sono sempre in prima linea nella ricerca di nuove tecnologie e nel fissare nuovi standard, perché no anche sugli stili di vita. Questo è l’obiettivo di Opel Motorsport, che quest’anno partirà con il monomarca ADAC Opel e-Rally Cup, il trofeo popolato dalle nuovissime Opel Corsa-e Rally, assolutamente unico nel suo genere in quanto il primo della storia esclusivamente dedicato alle auto a propulsione full electric.

NON LA PRIMA VOLTA Non si tratta però di un unicum nella storia della casa tedesca entrata da qualche anno a far parte di Groupe Psa. Anzi, la casa del Fulmine è già in più di un’occasione stata in grado di segnare un’epoca delle corse, così come accadrà nel prossimo mese di agosto con le qualificazioni alla Opel e-Rally Cup. Nel 1988, infatti, quella di Russelsheim fu la prima casa automobilistica a far debuttare un campionato con monoposto con motori catalizzati. Si trattava di auto progettate da Lotus Advanced Engineering costruite da Reynard equipaggiate con il 2 litri bialbero a 16 valvole della Kadett-E GSi da 155 cavalli.

RALLY “CATALIZZATI” Una categoria che vide protagonisti, giovanissimi, alcuni dei principali attori della Formula 1 degli anni successivi, come Rubens Barrichello, Pedro Lamy e il due volte campione del mondo Mika Hakkinen. Anche nel mondo dei rally, poi, una prima assoluta targata Opel: nel 1990 la prima vittoria di una macchina con convertitore catalitico. Si trattava della Opel Kadett GSi 16V che conquistò il primo posto assoluto con Sepp Heider e Ferdi Hinterleitner. Fra qualche mese, cadrà un altro record, stavolta legato alle competizioni con auto da rally elettriche.