CAMPIONATO CONFERMATO La Clio Cup Italia si farà. Nonostante le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria nazionale e dalla pandemia di Covid-19, Renault e Fast Lane Promotion riusciranno a svolgere la stagione 2020 in pista con un nuovo calendario che sarà ufficializzato nelle prossime settimane. Nel frattempo però è già ai nastri di partenza la Clio Cup eSports Series con l'hashtag ufficiale #cliocupsport, riservata sia ai piloti del monomarca e di altre categorie, che ai giornalisti solitamente impegnati nella Clio Cup Press League di Renault Italia.

COPPA VIRTUALE Il primo dei cinque round del calendario eSport della Clio Cup sarà domenica 18 maggio a partire dalle ore 21,10 sui canali Facebook e YouTube della Fast Lane Promotion. Il primo appuntamento del campionato virtuale monomarca scatterà dalla pista di Monza, la sede che avrebbe dovuto ospitare il primo round del calendario reale della Clio Cup Italia. L'evento sarà articolato su un'unica sessione di qualifica della durata di 20 minuti e da due gare di 25 minuti. Le altre tappe in calendario saranno quelle di Imola (31/5), Misano (14/6), Mugello (28/6) e Vallelunga (12/7). Tutti gli appuntamenti si svolgeranno sulla piattaforma di Assetto Corsa.

PARTECIPANTI Tra i 30 partecipantici saranno i vincitori delle ultime due edizioni della Clio Cup reale, Felice Jelmini (PMA Motorsport) e Simone Di Luca (Faro Racing). Con loro alcuni habitué del campionato Renault, come Giorgio Colombini (Melatini Racing), Daniele Pasquali e i nuovi arrivi Giulio Bensi (Faro Racing), Andrea Chierichetti (MC Motortecnica), Alessandro Tarabini (Oregon Team) e Paolo Tartabini (Seven Hills Motorsport). Ai nastri di partenza anche Roberto Albertini, titolare dello sponsor Montespada, nell’inedita veste di pilota. Non mancheranno anche altri nomi noti, anche nell’ambito delle categorie GT e monoposto. Tra questi Alberto Di Folco e Alessio Rovera, che hanno mosso i primi passi della loro carriera nella Formula Renault 2.0 ALPS, e Simone Tempesta. Tre le classifiche finali: una riservata ai piloti veri, un’altra ai protagonisti della Clio Cup Press League e ancora un’altra per i “sim racer”.