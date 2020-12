AL VERTICE ANCHE A DUE RUOTE Nei giorni immediatamente precedenti al Natale è stato annunciato un accordo importante e di primissimo piano tra il gruppo PSA e il team AG2R La Mondiale, da oltre vent'anni al vertice del ciclismo mondiale. Il team AG2R La Mondiale cambierà nome per il prossimo quinquennio grazie al nuovo accordo siglato con Citroën, e a partire dal 1 gennaio 2021 il direttore generale Vincent Lavenu accoglierà come co-partner nel suo team il marchio di spicco del gruppo PSA. Il nuovo nome della squadra ciclistica sarà AG2R Citroën Team, con la storica casa automobilistica francese che andrà ad affiancare nel ruolo di partner paritario il brand finanziario da 23 anni impegnato nel ciclismo professionistico.

NUOVO CAPITOLO Nelle file del team transalpino, al netto delle novità del mercato invernale, militano oggi alcuni dei più talentuosi ciclisti del panorama internazionale e soprattutto francese: da Romain Bardet a Tony Gallopin, passando per la promessa Clement Champoussin, con un pizzico di italianità grazie alla presenza di Andrea Vendrame. A benedire l'accordo in primis il Generale Manager del team, Vincent Lavenu: ''Una maglia unisce tutta la nostra squadra, dai ciclisti ai membri dello staff e del management. È anche il riferimento visivo per i nostri fan. Questa maglia AG2R CITROËN TEAM segna l'inizio di un nuovo capitolo della nostra storia. È il risultato di un lungo lavoro tra AG2R LA MONDIALE e CITROËN, basato sui valori condivisi. Sono molto orgoglioso del risultato. La nostra identità grafica si evolve, ma la nostra identità più profonda non cambia. Non vediamo l'ora che i nostri ciclisti inizino a gareggiare indossando la loro nuova tenuta sportiva di AG2R CITROËN TEAM''.

NUOVA MAGLIA Le parole di Citroën sono invece affidate al direttore della comunicazione, Laurent Barria: ''Siamo orgogliosi che Citroën diventi partner del team France Cyclisme guidato da Vincent Lavenu, insieme ad AG2R LA MONDIALE. Questo team condivide i nostri stessi valori di audacia, prestazioni, esemplarità e vicinanza con il pubblico e con tutti gli appassionati di ciclismo. La presentazione della nuova identità dell'AG2R CITROËN TEAM e della sua maglia segna un momento importante della nostra collaborazione. La sua grafica e le sue audaci scelte tipografiche illustrano perfettamente la nostra ambizione in questa partnership che immaginiamo promettente nei grandi eventi internazionali''. Parole condivise, infine, dal CEO di AG2R La Mondiale, André Renaudin: ''AG2R Prévoyance poi AG2R LA MONDIALE lavorano al fianco di Vincent Lavenu e del suo team ciclistico da 23 anni. Questa lunga collaborazione gli ha permesso di fare progressi e di crescere. Diamo il benvenuto a CITROËN per consentire al team di raggiungere una nuova tappa nel suo sviluppo e di raggiungere ottimi risultati nelle gare più importanti del World Tour. La nuova maglia, con la sua grafica audace, ne è un simbolo forte. È così che accogliamo visivamente CITROËN all’interno del nostro marchio AG2R LA MONDIALE''.