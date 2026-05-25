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500 Miglia di Indianapolis: Rosenqvist in volata, beffato Malukas al fotofinish

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2 ore fa - Finale clamoroso nel catino dell'Indiana

Lo svedese vince per due centesimi con un sorpasso completato proprio sul traguardo

La 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis si è conclusa con uno sprint da brividi e con il trionfo di Felix Rosenqvist, autore di una clamorosa rimonta nel finale per regalare alla Meyer Shank Racing una vittoria storica. Lo svedese ha avuto la meglio su David Malukas per appena 0''0233 al termine di un ultimo giro mozzafiato, mentre Scott McLaughlin ha completato il podio dopo una gara vissuta costantemente nelle posizioni di vertice.

Prima parte: incidenti e strategie cruciali

La corsa è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena, neutralizzazioni e strategie differenti che hanno rimescolato continuamente le carte. Nella prima fase Alex Palou, partito dalla pole position, e Alexander Rossi si sono alternati al comando, ma la prima caution è arrivata già al giro 18 per l'incidente che ha coinvolto Ryan Hunter-Reay e Katherine Legge.

Poco più tardi un contatto tra Ed Carpenter e Takuma Sato ha provocato un'altra neutralizzazione, mentre la parte centrale della gara ha visto Scott Dixon, Palou e David Malukas contendersi a lungo la leadership attraverso diverse strategie ai box.

Un finale dai mille colpi di scena

La situazione è cambiata definitivamente nelle ultime fasi. Una scelta strategica aggressiva ha permesso a Rosenqvist e Pato O'Ward di giocarsi la vittoria, con lo svedese che è riuscito a prendere la testa della corsa a 15 giri dalla fine. A otto tornate dal traguardo, però, il pesante incidente del rookie Caio Collet ha causato una bandiera rossa che ha annullato i distacchi e preparato un finale in stile shootout.

Alla ripartenza Marcus Armstrong ha tentato il colpo passando al comando, ma un'altra caution, provocata da un contatto di Mick Schumacher con il muro, ha portato a un ultimo restart. Malukas è riuscito a prendere la leadership davanti a Rosenqvist, ma lo svedese ha costruito l'attacco decisivo nell'ultima tornata, sfruttando la scia e completando il sorpasso proprio sulla linea del traguardo.

500 Miglia di Indianapolis 2026, ordine di arrivo

PosPilotaTeamDistacco
1Felix RosenqvistMeyer Shank Racing-
2David MalukasTeam Penske+0.023
3Scott McLaughlinTeam Penske+0.421
4Pato O'WardArrow McLaren+0.427
5Marcus ArmstrongMeyer Shank Racing+0.436
6Rinus VeeKayJuncos Hollinger Racing+1.076
7Alex PalouChip Ganassi Racing+1.095
8Santino FerrucciA.J. Foyt Enterprises+1.575
9Romain GrosjeanDale Coyne Racing+2.073
10Takuma SatoRahal Letterman Lanigan Racing+2.451
11Nolan SiegelArrow McLaren+2.678
12Conor DalyDreyer & Reinbold Racing+2.724
13Marcus EricssonAndretti Global+3.322
14Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing+3.806
15Scott DixonChip Ganassi Racing+3.843
16Kyle KirkwoodAndretti Global+5.227
17Christian LundgaardArrow McLaren+6.302
18Mick SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing+14.931
19Dennis HaugerDale Coyne Racing+1 giro
20Graham RahalRahal Letterman Lanigan Racing+1 giro
21Louis FosterRahal Letterman Lanigan Racing+1 giro
22Jack HarveyDreyer & Reinbold Racing+1 giro
23Sting Ray RobbJuncos Hollinger Racing+1 giro
24Jacob AbelAbel Motorsports+2 giri
25Helio CastronevesMeyer Shank Racing+6 giri

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Pubblicato da Luca Manacorda, 24/05/2026
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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