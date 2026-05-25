500 Miglia di Indianapolis: Rosenqvist in volata, beffato Malukas al fotofinish

La 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis si è conclusa con uno sprint da brividi e con il trionfo di Felix Rosenqvist, autore di una clamorosa rimonta nel finale per regalare alla Meyer Shank Racing una vittoria storica. Lo svedese ha avuto la meglio su David Malukas per appena 0''0233 al termine di un ultimo giro mozzafiato, mentre Scott McLaughlin ha completato il podio dopo una gara vissuta costantemente nelle posizioni di vertice.
THE CLOSEST FINISH IN INDIANAPOLIS 500 HISTORY!— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026
IT'S FELIX ROSENQVIST! 🏁 pic.twitter.com/exA3UpH81b
Prima parte: incidenti e strategie cruciali
La corsa è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena, neutralizzazioni e strategie differenti che hanno rimescolato continuamente le carte. Nella prima fase Alex Palou, partito dalla pole position, e Alexander Rossi si sono alternati al comando, ma la prima caution è arrivata già al giro 18 per l'incidente che ha coinvolto Ryan Hunter-Reay e Katherine Legge.
Poco più tardi un contatto tra Ed Carpenter e Takuma Sato ha provocato un'altra neutralizzazione, mentre la parte centrale della gara ha visto Scott Dixon, Palou e David Malukas contendersi a lungo la leadership attraverso diverse strategie ai box.
Un finale dai mille colpi di scena
La situazione è cambiata definitivamente nelle ultime fasi. Una scelta strategica aggressiva ha permesso a Rosenqvist e Pato O'Ward di giocarsi la vittoria, con lo svedese che è riuscito a prendere la testa della corsa a 15 giri dalla fine. A otto tornate dal traguardo, però, il pesante incidente del rookie Caio Collet ha causato una bandiera rossa che ha annullato i distacchi e preparato un finale in stile shootout.
CAIO COLLET IS IN THE WALL 🫢— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026
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Alla ripartenza Marcus Armstrong ha tentato il colpo passando al comando, ma un'altra caution, provocata da un contatto di Mick Schumacher con il muro, ha portato a un ultimo restart. Malukas è riuscito a prendere la leadership davanti a Rosenqvist, ma lo svedese ha costruito l'attacco decisivo nell'ultima tornata, sfruttando la scia e completando il sorpasso proprio sulla linea del traguardo.
500 Miglia di Indianapolis 2026, ordine di arrivo
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|1
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank Racing
|-
|2
|David Malukas
|Team Penske
|+0.023
|3
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|+0.421
|4
|Pato O'Ward
|Arrow McLaren
|+0.427
|5
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank Racing
|+0.436
|6
|Rinus VeeKay
|Juncos Hollinger Racing
|+1.076
|7
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|+1.095
|8
|Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|+1.575
|9
|Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|+2.073
|10
|Takuma Sato
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|+2.451
|11
|Nolan Siegel
|Arrow McLaren
|+2.678
|12
|Conor Daly
|Dreyer & Reinbold Racing
|+2.724
|13
|Marcus Ericsson
|Andretti Global
|+3.322
|14
|Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|+3.806
|15
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|+3.843
|16
|Kyle Kirkwood
|Andretti Global
|+5.227
|17
|Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|+6.302
|18
|Mick Schumacher
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|+14.931
|19
|Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|+1 giro
|20
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|+1 giro
|21
|Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|+1 giro
|22
|Jack Harvey
|Dreyer & Reinbold Racing
|+1 giro
|23
|Sting Ray Robb
|Juncos Hollinger Racing
|+1 giro
|24
|Jacob Abel
|Abel Motorsports
|+2 giri
|25
|Helio Castroneves
|Meyer Shank Racing
|+6 giri
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.