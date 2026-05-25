500 Miglia di Indianapolis: Rosenqvist in volata, beffato Malukas al fotofinish

La 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis si è conclusa con uno sprint da brividi e con il trionfo di Felix Rosenqvist, autore di una clamorosa rimonta nel finale per regalare alla Meyer Shank Racing una vittoria storica. Lo svedese ha avuto la meglio su David Malukas per appena 0''0233 al termine di un ultimo giro mozzafiato, mentre Scott McLaughlin ha completato il podio dopo una gara vissuta costantemente nelle posizioni di vertice.

THE CLOSEST FINISH IN INDIANAPOLIS 500 HISTORY!



IT'S FELIX ROSENQVIST! 🏁 pic.twitter.com/exA3UpH81b — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026

Prima parte: incidenti e strategie cruciali

La corsa è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena, neutralizzazioni e strategie differenti che hanno rimescolato continuamente le carte. Nella prima fase Alex Palou, partito dalla pole position, e Alexander Rossi si sono alternati al comando, ma la prima caution è arrivata già al giro 18 per l'incidente che ha coinvolto Ryan Hunter-Reay e Katherine Legge.

Poco più tardi un contatto tra Ed Carpenter e Takuma Sato ha provocato un'altra neutralizzazione, mentre la parte centrale della gara ha visto Scott Dixon, Palou e David Malukas contendersi a lungo la leadership attraverso diverse strategie ai box.

Un finale dai mille colpi di scena

La situazione è cambiata definitivamente nelle ultime fasi. Una scelta strategica aggressiva ha permesso a Rosenqvist e Pato O'Ward di giocarsi la vittoria, con lo svedese che è riuscito a prendere la testa della corsa a 15 giri dalla fine. A otto tornate dal traguardo, però, il pesante incidente del rookie Caio Collet ha causato una bandiera rossa che ha annullato i distacchi e preparato un finale in stile shootout.

CAIO COLLET IS IN THE WALL 🫢



The red flag is displayed on Lap 192. pic.twitter.com/7kfX1h1zgF — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026

Alla ripartenza Marcus Armstrong ha tentato il colpo passando al comando, ma un'altra caution, provocata da un contatto di Mick Schumacher con il muro, ha portato a un ultimo restart. Malukas è riuscito a prendere la leadership davanti a Rosenqvist, ma lo svedese ha costruito l'attacco decisivo nell'ultima tornata, sfruttando la scia e completando il sorpasso proprio sulla linea del traguardo.

500 Miglia di Indianapolis 2026, ordine di arrivo

Pos Pilota Team Distacco 1 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing - 2 David Malukas Team Penske +0.023 3 Scott McLaughlin Team Penske +0.421 4 Pato O'Ward Arrow McLaren +0.427 5 Marcus Armstrong Meyer Shank Racing +0.436 6 Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing +1.076 7 Alex Palou Chip Ganassi Racing +1.095 8 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises +1.575 9 Romain Grosjean Dale Coyne Racing +2.073 10 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing +2.451 11 Nolan Siegel Arrow McLaren +2.678 12 Conor Daly Dreyer & Reinbold Racing +2.724 13 Marcus Ericsson Andretti Global +3.322 14 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing +3.806 15 Scott Dixon Chip Ganassi Racing +3.843 16 Kyle Kirkwood Andretti Global +5.227 17 Christian Lundgaard Arrow McLaren +6.302 18 Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing +14.931 19 Dennis Hauger Dale Coyne Racing +1 giro 20 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing +1 giro 21 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing +1 giro 22 Jack Harvey Dreyer & Reinbold Racing +1 giro 23 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing +1 giro 24 Jacob Abel Abel Motorsports +2 giri 25 Helio Castroneves Meyer Shank Racing +6 giri

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/05/2026