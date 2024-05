Indycar 2024: rivivi la 500 miglia di Indianapolis

INCOGNITA PIOGGIA A contraddistinguere l'edizione 2024 della 500 miglia di Indianapolis è stata la pioggia che ha ritardato di quattro ore il via della gara. Scott McLaughlin ha provato a difendere la pole position in una corsa frenetica in cui tutti volevano essere davanti.

Rivedi la 500 miglia di Indianapolis tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 28/05/2024