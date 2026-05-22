500 Miglia di Indianapolis 2026: tutte le info sulla 110a edizione della più famosa gara americana

L’attesa è finita per uno degli eventi più iconici del motorsport mondiale. Domenica 24 maggio andrà in scena la 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis, appuntamento simbolo della IndyCar e una delle tre gare che compongono la celebre “Tripla Corona” insieme al GP Monaco e alla 24 Ore di Le Mans. Sullo storico ovale dell'Indiana, 33 piloti si sfideranno sulla distanza di 200 giri per conquistare il tradizionale sorso di latte del vincitore e scrivere il proprio nome nella storia della corsa.
I protagonisti e i temi della gara
Il primo nome da tenere d'occhio è quello di Alex Palou. Lo spagnolo del team Chip Ganassi Racing scatterà dalla pole position dopo aver ottenuto una media record di 232.248 mph sui quattro giri di qualificazione, conquistando la sua seconda partenza al palo a Indianapolis. Palou arriva inoltre da campione in carica della Indy500, conquistata nel 2025, e proverà a difendere il successo.
Tra i grandi protagonisti ci sono anche numerosi vincitori del passato: ben nove piloti presenti in griglia hanno già trionfato a Indianapolis. La caccia alla storia riguarda soprattutto Helio Castroneves, che cerca un quinto successo che gli permetterebbe di diventare il pilota più vincente di sempre nella gara. Presenti anche Scott Dixon, Josef Newgarden (vincitore delle edizioni 2023 e 2024), Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Takuma Sato, Will Power, Marcus Ericsson e lo stesso Palou.
Add it to the collection 🖼️ pic.twitter.com/LpVOtzcatF— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 18, 2026
Attenzione anche ai rookie, con quattro debuttanti al via. I riflettori saranno puntati in particolare su Mick Schumacher, al debutto nell’ovale più famoso del mondo con Rahal Letterman Lanigan Racing, e Dennis Hauger con Dale Coyne Racing. Completano la lista Jacob Abel e Caio Collet. Al via ci sarà ancora una donna, Katerine Legge: la 45enne britannica scatteàr dalla nona fila, accanto al figlio del sette volte iridato in F1.
Non mancano inoltre alcuni temi regolamentari importanti: Alexander Rossi e Pato O'Ward utilizzeranno infatti vetture di riserva dopo gli incidenti nelle libere, mantenendo però le rispettive posizioni di partenza. Caio Collet e Jack Harvey, invece, sono stati retrocessi in fondo allo schieramento dopo verifiche tecniche successive alle qualifiche.
500 miglia di Indianapolis 2026, griglia di partenza
|Pos
|Pilota #
|Team
|Motore
|Fila 1
|1
|Alex Palou #10
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|2
|Alexander Rossi #20
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|3
|David Malukas #12
|Team Penske
|Chevrolet
|Fila 2
|4
|Felix Rosenqvist #60
|Meyer Shank Racing
|Honda
|5
|Santino Ferrucci #14
|A.J. Foyt Enterprises
|Chevrolet
|6
|Pato O'Ward #5
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|Fila 3
|7
|Kyffin Simpson #8
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|8
|Conor Daly #23
|Dreyer & Reinbold Racing
|Chevrolet
|9
|Scott McLaughlin #3
|Team Penske
|Chevrolet
|Fila 4
|10
|Scott Dixon #9
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|11
|Rinus VeeKay #76
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
|12
|Takuma Sato #75
|Rahal Letterman Lanigan
|Honda
|Fila 5
|13
|Ed Carpenter #33
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|14
|Helio Castroneves #06
|Meyer Shank Racing
|Honda
|15
|Christian Rasmussen #21
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|Fila 6
|16
|Marcus Armstrong #66
|Meyer Shank Racing
|Honda
|17
|Marcus Ericsson #28
|Andretti Global
|Honda
|18
|Christian Lundgaard #7
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|Fila 7
|19
|Will Power #26
|Andretti Global
|Honda
|20
|Nolan Siegel #6
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|21
|Louis Foster #45
|Rahal Letterman Lanigan
|Honda
|Fila 8
|22
|Ryan Hunter-Reay #31
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|23
|Josef Newgarden #2
|Team Penske
|Chevrolet
|24
|Romain Grosjean #18
|Dale Coyne Racing
|Honda
|Fila 9
|25
|Kyle Kirkwood #27
|Andretti Global
|Honda
|26
|Katherine Legge #11
|A.J. Foyt Racing
|Chevrolet
|27
|Mick Schumacher #47
|Rahal Letterman Lanigan
|Honda
|Fila 10
|28
|Graham Rahal #15
|Rahal Letterman Lanigan
|Honda
|29
|Dennis Hauger #19
|Dale Coyne Racing
|Honda
|30
|Jacob Abel #51
|Abel Motorsports
|Chevrolet
|Fila 11
|31
|Sting Ray Robb #77
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
|32
|Caio Collet #4
|A.J. Foyt Enterprises
|Chevrolet
|33
|Jack Harvey #24
|Dreyer & Reinbold Racing
|Chevrolet
Orari TV e programma (ora italiana)
Venerdì 22 maggio
- 17:00-19:00: Prove Libere 9 (Carb Day) – IndyCar Live
Domenica 24 maggio
- 18:15: Inizio collegamento Sky Sport MotoGP
- 18:29: ''Drivers to your cars'' (pronunciato da Caitlin Clark, star della WNBA)
- 18:38: ''Drivers, start your engines'' (pronunciato da Roger Penske)
- 18:45: Partenza della 500 Miglia di Indianapolis (200 giri)
La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.