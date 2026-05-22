IndyCar 2026

500 Miglia di Indianapolis 2026: tutte le info sulla 110a edizione della più famosa gara americana

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3 ore fa - Domenica torna l'appuntamento nel mitico catino dell'Indiana

Palou difende il successo 2025 partendo dalla pole, Schuamcher fa il suo esordio: tutto quello che c'è da sapere.

L’attesa è finita per uno degli eventi più iconici del motorsport mondiale. Domenica 24 maggio andrà in scena la 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis, appuntamento simbolo della IndyCar e una delle tre gare che compongono la celebre “Tripla Corona” insieme al GP Monaco e alla 24 Ore di Le Mans. Sullo storico ovale dell'Indiana, 33 piloti si sfideranno sulla distanza di 200 giri per conquistare il tradizionale sorso di latte del vincitore e scrivere il proprio nome nella storia della corsa.

I protagonisti e i temi della gara

Il primo nome da tenere d'occhio è quello di Alex Palou. Lo spagnolo del team Chip Ganassi Racing scatterà dalla pole position dopo aver ottenuto una media record di 232.248 mph sui quattro giri di qualificazione, conquistando la sua seconda partenza al palo a Indianapolis. Palou arriva inoltre da campione in carica della Indy500, conquistata nel 2025, e proverà a difendere il successo.

Tra i grandi protagonisti ci sono anche numerosi vincitori del passato: ben nove piloti presenti in griglia hanno già trionfato a Indianapolis. La caccia alla storia riguarda soprattutto Helio Castroneves, che cerca un quinto successo che gli permetterebbe di diventare il pilota più vincente di sempre nella gara. Presenti anche Scott Dixon, Josef Newgarden (vincitore delle edizioni 2023 e 2024), Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Takuma Sato, Will Power, Marcus Ericsson e lo stesso Palou.

Attenzione anche ai rookie, con quattro debuttanti al via. I riflettori saranno puntati in particolare su Mick Schumacher, al debutto nell’ovale più famoso del mondo con Rahal Letterman Lanigan Racing, e Dennis Hauger con Dale Coyne Racing. Completano la lista Jacob Abel e Caio Collet. Al via ci sarà ancora una donna, Katerine Legge: la 45enne britannica scatteàr dalla nona fila, accanto al figlio del sette volte iridato in F1.

Non mancano inoltre alcuni temi regolamentari importanti: Alexander Rossi e Pato O'Ward utilizzeranno infatti vetture di riserva dopo gli incidenti nelle libere, mantenendo però le rispettive posizioni di partenza. Caio Collet e Jack Harvey, invece, sono stati retrocessi in fondo allo schieramento dopo verifiche tecniche successive alle qualifiche.

500 miglia di Indianapolis 2026, griglia di partenza

PosPilota #TeamMotore
Fila 1      
1Alex Palou #10Chip Ganassi RacingHonda
2Alexander Rossi #20Ed Carpenter RacingChevrolet
3David Malukas #12Team PenskeChevrolet
Fila 2      
4Felix Rosenqvist #60Meyer Shank RacingHonda
5Santino Ferrucci #14A.J. Foyt EnterprisesChevrolet
6Pato O'Ward #5Arrow McLarenChevrolet
Fila 3      
7Kyffin Simpson #8Chip Ganassi RacingHonda
8Conor Daly #23Dreyer & Reinbold RacingChevrolet
9Scott McLaughlin #3Team PenskeChevrolet
Fila 4      
10Scott Dixon #9Chip Ganassi RacingHonda
11Rinus VeeKay #76Juncos Hollinger RacingChevrolet
12Takuma Sato #75Rahal Letterman LaniganHonda
Fila 5      
13Ed Carpenter #33Ed Carpenter RacingChevrolet
14Helio Castroneves #06Meyer Shank RacingHonda
15Christian Rasmussen #21Ed Carpenter RacingChevrolet
Fila 6      
16Marcus Armstrong #66Meyer Shank RacingHonda
17Marcus Ericsson #28Andretti GlobalHonda
18Christian Lundgaard #7Arrow McLarenChevrolet
Fila 7      
19Will Power #26Andretti GlobalHonda
20Nolan Siegel #6Arrow McLarenChevrolet
21Louis Foster #45Rahal Letterman LaniganHonda
Fila 8      
22Ryan Hunter-Reay #31Arrow McLarenChevrolet
23Josef Newgarden #2Team PenskeChevrolet
24Romain Grosjean #18Dale Coyne RacingHonda
Fila 9      
25Kyle Kirkwood #27Andretti GlobalHonda
26Katherine Legge #11A.J. Foyt RacingChevrolet
27Mick Schumacher #47Rahal Letterman LaniganHonda
Fila 10      
28Graham Rahal #15Rahal Letterman LaniganHonda
29Dennis Hauger #19Dale Coyne RacingHonda
30Jacob Abel #51Abel MotorsportsChevrolet
Fila 11      
31Sting Ray Robb #77Juncos Hollinger RacingChevrolet
32Caio Collet #4A.J. Foyt EnterprisesChevrolet
33Jack Harvey #24Dreyer & Reinbold RacingChevrolet

Orari TV e programma (ora italiana)

Venerdì 22 maggio

  • 17:00-19:00: Prove Libere 9 (Carb Day) – IndyCar Live

Domenica 24 maggio

  • 18:15: Inizio collegamento Sky Sport MotoGP
  • 18:29: ''Drivers to your cars'' (pronunciato da Caitlin Clark, star della WNBA)
  • 18:38: ''Drivers, start your engines'' (pronunciato da Roger Penske)
  • 18:45: Partenza della 500 Miglia di Indianapolis (200 giri)

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 22/05/2026
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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