500 Miglia di Indianapolis 2026: tutte le info sulla 110a edizione della più famosa gara americana

L’attesa è finita per uno degli eventi più iconici del motorsport mondiale. Domenica 24 maggio andrà in scena la 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis, appuntamento simbolo della IndyCar e una delle tre gare che compongono la celebre “Tripla Corona” insieme al GP Monaco e alla 24 Ore di Le Mans. Sullo storico ovale dell'Indiana, 33 piloti si sfideranno sulla distanza di 200 giri per conquistare il tradizionale sorso di latte del vincitore e scrivere il proprio nome nella storia della corsa.

I protagonisti e i temi della gara

Il primo nome da tenere d'occhio è quello di Alex Palou. Lo spagnolo del team Chip Ganassi Racing scatterà dalla pole position dopo aver ottenuto una media record di 232.248 mph sui quattro giri di qualificazione, conquistando la sua seconda partenza al palo a Indianapolis. Palou arriva inoltre da campione in carica della Indy500, conquistata nel 2025, e proverà a difendere il successo.

Tra i grandi protagonisti ci sono anche numerosi vincitori del passato: ben nove piloti presenti in griglia hanno già trionfato a Indianapolis. La caccia alla storia riguarda soprattutto Helio Castroneves, che cerca un quinto successo che gli permetterebbe di diventare il pilota più vincente di sempre nella gara. Presenti anche Scott Dixon, Josef Newgarden (vincitore delle edizioni 2023 e 2024), Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Takuma Sato, Will Power, Marcus Ericsson e lo stesso Palou.

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Attenzione anche ai rookie, con quattro debuttanti al via. I riflettori saranno puntati in particolare su Mick Schumacher, al debutto nell’ovale più famoso del mondo con Rahal Letterman Lanigan Racing, e Dennis Hauger con Dale Coyne Racing. Completano la lista Jacob Abel e Caio Collet. Al via ci sarà ancora una donna, Katerine Legge: la 45enne britannica scatteàr dalla nona fila, accanto al figlio del sette volte iridato in F1.

Non mancano inoltre alcuni temi regolamentari importanti: Alexander Rossi e Pato O'Ward utilizzeranno infatti vetture di riserva dopo gli incidenti nelle libere, mantenendo però le rispettive posizioni di partenza. Caio Collet e Jack Harvey, invece, sono stati retrocessi in fondo allo schieramento dopo verifiche tecniche successive alle qualifiche.

500 miglia di Indianapolis 2026, griglia di partenza

Pos Pilota # Team Motore Fila 1 1 Alex Palou #10 Chip Ganassi Racing Honda 2 Alexander Rossi #20 Ed Carpenter Racing Chevrolet 3 David Malukas #12 Team Penske Chevrolet Fila 2 4 Felix Rosenqvist #60 Meyer Shank Racing Honda 5 Santino Ferrucci #14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 6 Pato O'Ward #5 Arrow McLaren Chevrolet Fila 3 7 Kyffin Simpson #8 Chip Ganassi Racing Honda 8 Conor Daly #23 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 9 Scott McLaughlin #3 Team Penske Chevrolet Fila 4 10 Scott Dixon #9 Chip Ganassi Racing Honda 11 Rinus VeeKay #76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet 12 Takuma Sato #75 Rahal Letterman Lanigan Honda Fila 5 13 Ed Carpenter #33 Ed Carpenter Racing Chevrolet 14 Helio Castroneves #06 Meyer Shank Racing Honda 15 Christian Rasmussen #21 Ed Carpenter Racing Chevrolet Fila 6 16 Marcus Armstrong #66 Meyer Shank Racing Honda 17 Marcus Ericsson #28 Andretti Global Honda 18 Christian Lundgaard #7 Arrow McLaren Chevrolet Fila 7 19 Will Power #26 Andretti Global Honda 20 Nolan Siegel #6 Arrow McLaren Chevrolet 21 Louis Foster #45 Rahal Letterman Lanigan Honda Fila 8 22 Ryan Hunter-Reay #31 Arrow McLaren Chevrolet 23 Josef Newgarden #2 Team Penske Chevrolet 24 Romain Grosjean #18 Dale Coyne Racing Honda Fila 9 25 Kyle Kirkwood #27 Andretti Global Honda 26 Katherine Legge #11 A.J. Foyt Racing Chevrolet 27 Mick Schumacher #47 Rahal Letterman Lanigan Honda Fila 10 28 Graham Rahal #15 Rahal Letterman Lanigan Honda 29 Dennis Hauger #19 Dale Coyne Racing Honda 30 Jacob Abel #51 Abel Motorsports Chevrolet Fila 11 31 Sting Ray Robb #77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet 32 Caio Collet #4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 33 Jack Harvey #24 Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet

Orari TV e programma (ora italiana)

Venerdì 22 maggio

17:00-19:00: Prove Libere 9 (Carb Day) – IndyCar Live

Domenica 24 maggio

18:15: Inizio collegamento Sky Sport MotoGP

18:29: ''Drivers to your cars'' (pronunciato da Caitlin Clark, star della WNBA)

18:38: ''Drivers, start your engines'' (pronunciato da Roger Penske)

18:45: Partenza della 500 Miglia di Indianapolis (200 giri)

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 22/05/2026