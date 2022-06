Porsche ha portato al debutto in pista la Gen3 - FOTO E VIDEO

ESORDIO IN PISTA Sul circuito di Weissach, la Porsche ha portato al debutto la Gen3, la monoposto che esordirà ufficialmente nel campionato 2023 di Formula E. Si tratta della prima vettura del campionato elettrico dotata di propulsori all'anteriore e al posteriore, rispettivamente da 250kW e 350kW, che porteranno la potenza totale a 600kW, più del doppio rispetto a quella dell'attuale Gen2.

Formula E: test Porsche Gen3

IL BATTESIMO DI WEHRLEIN Al volante della monoposto c'era Pascal Wehrlein, il quale ha commentato così la sua prima esperienza con questa macchina: ''È stata una giornata molto interessante e un'esperienza fantastica poter guidare la nostra nuova vettura Gen3 per la prima volta. È stato fantastico e sono entusiasta di testarla presto a piena potenza. Anche le mie prime impressioni sono state molto buone e mi hanno fatto venire voglia di saperne di più''.

PRIMI ASSAGGI PER I TEAM Costruita da Spark Racing Technologies, la Gen3 è dotata di una batteria fornita da Williams Advanced Technologies che ha rilevato l'accordo di fornitura in precedenza detenuto da un altro nome noto agli appassionati di F1, la McLaren. La Formula E aveva già ampiamente testato la monoposto prima della presentazione ufficiale avvenuta nel corso del weekend dell'ePrix di Monaco. I team stanno ora prendendo in consegna le macchine. Di seguito, il video realizzato dalla Porsche per il debutto in pista della sua Gen3.

Yesterday was an exciting day at the Porsche development center in Weissach.

Watch the highlights of our #Gen3 testing ⬇️#TAGHeuerPorsche #PorscheFormulaE #MakeItMatter @FIAFormulaE pic.twitter.com/eshzbvwvAN — TAG Heuer Porsche FE Team (@PorscheFormulaE) June 9, 2022

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/06/2022