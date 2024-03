Novità in Formula E: nel 2025 debutterà in pista il team Lola-Yamaha

La Formula E saluta l’arrivo del dodicesimo team in griglia di partenza. Non una squadra qualunque, ma un’interessante joint-venture tra un colosso delle due ruote e una realtà che ha scritto belle pagine di storia del motorsport: a partire dalla stagione 2025 scenderà in pista con la nuova monoposto Gen3 Evo – e cioè l’evoluzione della generazione attuale, che correrà nelle stagioni 2025 e 2026 in attesa della Gen4 programmata per il debutto nel 2027 – il team Lola-Yamaha. Da un lato, dunque, lo storico telaista inglese Lola Cars, che ha gareggiato anche in F1, a Le Mans e in IndyCar e che, dopo il cambio di proprietà nel 2022, adesso vuole rilanciarsi come brand leader del motorsport sostenibile. Dall’altro, il gigante giapponese delle due ruote, che sta già sviluppando il powertrain elettrico insieme ai partner Lola per esplorare nuove opportunità.

La livrea della Lola-Yamaha | Foto: Formula E

LOLA “Lola Cars – spiega il nuovo direttore sportivo Mark Preston, ex team principal DS Techeetah – vanta una storia decorata di successi nel design dei telai e dell'aerodinamica. Questo progetto ci permette di creare una piattaforma elettrificata unica con un focus sul software per fornire una base per i più ampi piani di Lola nel definire il futuro della tecnologia nel motorsport. La partnership è il primo di diversi progetti pianificati per riaffermare l'azienda come leader nell'ingegneria sostenibile e nel motorsport, concentrata sulle aree dell’elettrificazione, dell’idrogeno e dei carburanti e materiali sostenibili”. “Siamo incredibilmente entusiasti – aggiunge il presidente Till Bechtolsheimer – di collaborare con la Yamaha mentre nel campionato di Formula E. Essere scelti da uno dei Costruttori più innovativi al mondo per collaborare a un progetto di questa importanza è una testimonianza del calibro del team che abbiamo costruito”.

YAMAHA Strategie e obiettivi condivisi dai partner giapponesi, come spiega Heiji Maruyama, direttore esecutivo del colosso delle moto: “Yamaha Motor Company sta accelerando la ricerca e lo sviluppo di varie tecnologie che contribuiscono alla sostenibilità. Come partner tecnico, speriamo di acquisire tecnologie di gestione dell'energia più avanzate attraverso il più alto livello di competizione elettrica nella Formula E. Condividiamo anche la nuova filosofia di motorsport sostenibile di Lola e siamo molto lieti e onorati di formare questa partnership con loro”. La livrea provvisoria, presentata contestualmente alla notizia dell’ingresso nella categoria elettrica, prevede un alternarsi speculare del giallo e del blu, i due colori caratteristici di entrambi i brand.

