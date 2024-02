Formula E, torna la serie di supporto: da Misano ecco la NXT Gen Cup con le Mini elettriche

C'è una gustosa novità che promette di aumentare lo show per il pubblico in pista nei weekend della Formula E: nasce il trofeo monomarca NXT Gen Cup con 20 Mini Cooper SE 100% elettriche

C’è una gustosa novità ad attendere la Formula E nella maggior parte dei suoi appuntamenti europei. La serie per monoposto elettriche avrà infatti una nuova categoria di supporto: la NXT Gen Cup, un campionato per giovani piloti di entrambi i sessi che si sfideranno al volante delle nuove Mini elettriche sui circuiti del Mondiale. La serie, che porta in griglia alcuni talenti che sperano di sfondare nel mondo del motorsport – molti addirittura sono minori di 17 anni – avrà un calendario di sei appuntamenti, affiancando in un paio di casi anche il campionato DTM, oltre alla Formula E.

IL CALENDARIO La NXT Gen Cup 2024 debutterà nel weekend del 13 e 14 aprile a Misano, come serie di supporto nel primo weekend europeo del calendario Formula E. Si proseguirà poi nell’iconica cornice di Monte Carlo il 27 aprile, con gare in programma anche a Berlino (11 e 12 maggio nel parco di Tempelhof), Norisring (5-7 luglio insieme al DTM) e Londra (20 e 21 luglio sul circuito parzialmente indoor dell’ExCeL London) prima del gran finale all’Hockenheimring nel weekend del 20 ottobre (ancora in accoppiata con il DTM). Il format prevede due sessioni di prove da 20 minuti (solo una a Monaco), una qualifica da 20 minuti e una gara, sempre da 20 minuti

VEDI ANCHE

LA MACCHINA Le auto a sfidarsi in questo monomarca, che promette di incrementare l’offerta per il pubblico che si reca sui circuiti della Formula E, saranno tutte delle LRT NXT1: la base è quella della Mini Cooper SE elettrica stradale, sviluppata e preparata da gara dal Lestrup Racing Team. Il peso è di 1150kg, la trazione è anteriore ed è in grado di scaricare a terra una potenza di 180 cavalli, con la possibilità di attivare dei push-to-pass che aggiungono altri 60 cavalli per un periodo limitato di tempo. Gli pneumatici a disposizione dei 20 piloti saranno gli Hankook semi-slick, da usare sia in condizioni di pista asciutta che sul bagnato.

IL CALENDARIO DELLA NXT GEN CUP 2024

Misano (13-14 aprile 2024) Formula E Monte Carlo (27 aprile 2024) Formula E Berlino (11-12 maggio 2024) Formula E Norisring (5-7 luglio) DTM Londra (20-21 luglio) Formula E Hockenheimring (18-20 ottobre) DTM

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/02/2024