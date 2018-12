Autore:

Simone Dellisanti

LAWRENCE D'ARABIA Al termine di una gara piena di colpi di scena, la DS E-TENSE FE19 del campione in carica Jean-Éric Vergne ha concluso l’E-Prix di Ad Diriyah in seconda posizione. Il team è arrivato a un soffio del doppio podio con André Lotterer concludendo in quinta posizione.

JEAN-ERIC VERGNE "Voglio ringraziare di cuore tutto il team per il lavoro di oggi, ma anche per l’intera preparazione. Questa giornata è solo un’anteprima delle possibilità di DS Techeetah. Il tracciato è stato veramente magico, e sono felice che la FIA e la Formula E ci abbiano ascoltati per la posizione dell’Attack Mode, che ha reso la gara ancora più eccitante. Sono orgoglioso di partecipare a questo campionato, che innova e si reinventa costantemente. Siamo riusciti a garantire lo spettacolo, ma il nostro prossimo obiettivo è conquistare altri podi e la nostra prima vittoria della stagione. Sono certo che le gare che ci aspettano saranno altrettanto spettacolari. Abbiamo dato il meglio. Dobbiamo far tesoro di quello che abbiamo imparato e conservare questo atteggiamento, per fare ancora meglio la prossima volta."

ANDRE' LOTTERER "Nonostante qualche problema, possiamo essere soddisfatti del ritmo che abbiamo mostrato oggi. Abbiamo spinto al limite la monoposto, e l’auto ha perfettamente risposto alle nostre sollecitazioni. Naturalmente siamo delusi, per la possibile vittoria e il doppio podio che ci sono sfuggiti. Abbiamo segnato dei bei punti, ed è quello che conta in questo campionato. Sto già pensando alla prossima gara: a Marrakech dobbiamo mostrarci forti."

MARK PRESTON, Team Principal di DS Techeetah "Questo primo E-Prix della stagione è un grande successo per tutto il team. Il campionato è entrato in una dimensione diversa, e siamo saliti a un livello decisamente superiore rispetto al passato. Jean-Éric e André sono stati molto competitivi e siamo felici di vedere quanto stia già pagando il lavoro degli ultimi mesi. Complimenti a BMW per la prima vittoria, ma …appuntamento alla sfida della prossima gara!"

XAVIER MASTELAN PINON, Direttore di DS Performance: "I miei complimenti a Jean-Éric e André per questa loro magnifica prima gara. Siamo molto contenti di questo primo podio del team DS Techeetah. Dopo i mesi dedicati allo sviluppo e alla preparazione insieme alla nostra squadra, la nostra nuova partnership ha mostrato prestazioni impressionanti in questo week end, che ci permetteranno di continuare a migliorare serenamente nel campionato e raggiungere i nostri obiettivi."