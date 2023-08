Lo riconoscete? È Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari

È stato pubblicato questo pomeriggio il teaser di ''Ferrari'', film biografico sulla vita di Enzo Ferrari diretto da Michael Mann (già regista di film come ''L'ultimo dei Mohicani'', ''Heat'', ''Nemico Pubblico'') su sceneggiatura di Troy Kennedy Martin che verrà presentato in anteprima alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella giornata di giovedì 31 agosto.

CAST DI PRIMO PIANO Ad interpretare il Drake è Adam Driver, attore americano noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Kylo Ren nella trilogia sequel di Guerre Stellari, nonché per la sua partecipazione a pellicole di grande successo come ''Storia di un matrimonio'' e ''House of Gucci''. Nel cast sono presenti altri grandi nomi come Penélope Cruz e Patrick Dempsey, quest'ultimo grande appassionato di motorsport.

LA TRAMA Il film si svolge nell'estate del 1957, un periodo difficile per Ferrari. Il suo matrimonio con Laura è messo a dura prova dalla perdita del figlio Dino avvenuta l'anno prima, inoltre Enzo fatica a riconoscere il figlio Piero avuto da Lina Lardi. La fabbrica rischia la bancarotta, mentre dal punto di vista sportivo la pellicola si concentra sull'edizione della Mille Miglia di quell'anno che vede le vetture di Maranello inseguire la vittoria. Il teaser, che potete vedere qui sotto, è stato rilasciato senza dialoghi, solo con il rombo dei motori. Il film è atteso nelle sale cinematrografiche per Natale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/08/2023