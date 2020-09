MOMENTO AMARCORD Tra gli eventi collaterali al GP Toscana Ferrari 1000, uno dei più emozionanti è avvenuto domenica mattina sul circuito del Mugello, quando la Ferrari F2004 è scesa in pista con uno Schumacher al volante, come ai vecchi tempi. Casco e cognome hanno riportato gli appassionati a 16 anni fa, quando Michael vinceva il suo settimo e ultimo titolo mondiale, il quinto consecutivo con il team di Maranello. Questa volta, a mettersi alla guida c'era suo figlio Mick, attualmente leader del campionato di F2.

F2004 FANTASTICA L'allievo della Ferrari Driver Academy ha raccontato le emozioni provate al volante di una monoposto mitica, in grado di vincere 12 dei primi 13 gran premi della stagione 2004: ''Ovviamente guidare la Ferrari F2004 è stato un momento molto speciale per me. È una macchina così grandiosa e secondo me una delle migliori nella storia della F1. E guidarla su una pista come il Mugello, dove aveva percorso tanti giri, l'ha resa ancora più speciale per me. Il sound, il carico aerodinamico, lo sterzo, è semplicemente fantastica''. Nell'occasione si è sentito ruggire tra le colline toscane anche il motore V10 della Ferrari, un mostro spacca orecchie che lo stesso Mick ha definito ''semplicemente sorprendente''.

RIUNITO IL VECCHIO TEAM Il momento è stato ancora più speciale in quanto la Ferrari ha richiamato per l'occasione tutto il team che lavorava in quella stagione. Schumacher ha aggiunto: ''È stato davvero speciale per tutte le persone coinvolte, penso anche per i meccanici che hanno lavorato con mio padre su questa vettura 16 anni fa. Un grande momento per, sono molto grato alla Ferrari per aver avuto questa opportunità''. Come detto, Schumacher è ora in testa al campionato di F2 e per lui potrebbero aprirsi le porte della F1, in particolare della Haas o della Sauber marchiata Alfa Romeo.