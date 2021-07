QUESTIONE RAPIDAMENTE RISOLTA La Red Bull ha comunicato di aver provveduto all'allontanamento dall'azienda di un dipendente colpevole di aver scritto dei messaggi con pesanti insulti razzisti. La vicenda è emersa sui social media nei giorni scorsi (sotto, un tweet inerente che mostra alcune schermate incriminate), ma è completamente separata dai commenti discriminatori piovuti nei confronti di Lewis Hamilton dopo l'incidente con Max Verstappen a Silverstone. Gli epiteti razzisti risalgono infatti al mese di maggio, all'interno di una discussione non ben chiarita, ma non relativa alla F1, quanto più al calcio, dato che viene nominato anche Ollie Watkins, attaccante dell'Aston Villa.

🚨CALL OUT RACISM🚨



😡 I’m disgusted that last night I was sent these images of Dom Marino who works @redbull @redbullracing @redbullmotors using disgusting language.



Action needs to be taken. The others included are also very accountable and I will be doing what I can 🤜🏻🤛🏾 pic.twitter.com/CgNpeyNwfi