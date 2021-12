Mercedes non perde tempo: ecco la prima accensione della nuova W13, con Wolff in... videochiamata

PRIMO PASSO La Mercedes dimostra che l'accesa battaglia con la Red Bull che si è conclusa solo all'ultimo gran premio della stagione 2021 non l'ha distratta dalla sfida che attende i team di F1 il prossimo anno. Debutterà infatti il nuovo regolamento tecnico che stravolgerà l'aspetto delle vetture, con l'intenzione di rendere più combattute ed emozionanti le gare, diminuendo le turbolenze che ostacolano chi segue da vicino un avversario. Quest'oggi, a soli 11 giorni dall'epilogo di Yas Marina, il team che ha conquistato per l'ottava volta consecutiva il titolo Costruttori ha acceso per la prima volta la nuova W13, diffondendo sui social il classico video celebrativo.

TOTO A DISTANZA L'aspetto curioso del video è che il boss Toto Wolff non era presente di persona, ma ha assistito al momento tramite videochiamata. La Mercedes il prossimo anno schiererà Lewis Hamilton e George Russell come coppia piloti, al netto di sorprendenti decisioni di ritiro che potrebbero balenare nella testa del sette volte iridato dopo il doloroso finale della sfida con Max Verstappen.

PROCEDE ANCHE LA HAAS Novità anche dal team americano che, per questioni di budget, ha completamente sacrificato il lavoro di sviluppo sulla monoposto 2021 per concentrarsi direttamente sull'occasione data dal cambio regolamentare. Quest'oggi, la Haas ha confermato tramite i propri social che il telaio della nuova vettura VF-22 ha superato i crash test, risultando idoneo a partecipare al Mondiale 2022 di F1.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/12/2021