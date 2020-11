CIAO PIBE DE ORO La scomparsa di Diego Armando Maradona, avvenuta ieri in Argentina all'età di 60 anni, ha ovviamente avuto un risalto globale. Il calciatore è uno degli atleti più famosi nella storia dello sport e anche tra i piloti delle discipline motoristiche vanta numerosi fan. Inoltre, alcuni di loro avevano avuto l'occasione di incontrare il numero 10 durante degli eventi di beneficienza. Ricordiamo ad esempio una partita di calcio tenutasi nel 2014 a Dubai, al termine della quale Fernando Alonso e Maradona si scambiarono le magliette. Ecco di seguito come l'argentino è stato ricordato sui social da alcuni dei protagonisti del motorsport, partendo da un suo grande ammiratore, Valentino Rossi.

.

Mi pésame para la familia de Diego Maradona, hoy es un día muy triste para todos los amantes del deporte. DEP, genio. //

My condolences to Diego Maradona's family, today is a very sad day for all sports fans. RIP, genius. pic.twitter.com/lKuCPAzI4y