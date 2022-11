Allo studio l'introduzione di un passaruota contro gli schizzi d'acqua da usare in caso di pioggia

PROBLEMA VISIBILITA' Uno dei più grossi problemi emersi durante i gran premi bagnati degli ultimi anni è l'enorme quantità di acqua sollevata dalle gomme da bagnato, un fenomeno incrementatosi con l'introduzione delle vetture a effetto suolo ritornate in F1 a partire da questa stagione. Così se da un lato la capacità di tenuta di strada su asfalto allagato viene garantita dagli pneumatici ''full wet'', dall'altra l'enorme nuvola di schizzi alzata dalle monoposto tende ad azzerare la visibilità dei piloti che seguono da vicino un rivale. Per questo motivo, la FIA sta valutando una possibile soluzione che diminuisca drasticamente questo problema.

IDEA PASSARUOTA A Yas Marina, sede del GP Abu Dhabi, si è riunita la F1 Commission, l'organo deputato di valutare l'introduzione di possibili novità regolamentari. Nell'occasione è stato presentato dalla FIA uno studio che definisce un possibile kit di carrozzeria standard, da applicare a tutte le monoposto in caso di asfalto bagnato. L'idea è di montare qualcosa di simile a un passaruota, di dimensioni minimali per non ostacolare le operazioni di cambio gomme. Come si legge nel comunicato emesso quest'oggi, lo studio valuterà anche ''il contributo dell'acqua superficiale raccolta attraverso i tunnel sotto al fondo della vettura per comprenderne il peso'' nel problema del sollevamento degli schizzi.

AGGIORNAMENTI NEL 2023 Lo studio è ancora in fase embrionale. Nel comunicato, la FIA afferma che ''sono stati presentati alla Commissione i lavori preliminari e un concetto iniziale, e la FIA continuerà a lavorare per perfezionare le proposte, con ulteriori aggiornamenti previsti nel 2023''. È stato inoltre specificato che dispositivi antispruzzo verrebbero montati solo prima di una gara che presenta condizioni meteo estreme o dopo che è stata esposta una bandiera rossa a causa del peggioramento della visibilità causa pioggia. Infine, si sta valutando anche l'introduzione di ulteriori soluzioni a favore della visibilità, come delle luci extra.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/11/2022