Autore:

Antonio Albertini

GLI ULTIMI CASI Mentre alla Ferrari sono alle prese con le tensioni tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, in Mercedes gli ordini di scuderia continuano a funzionare senza intoppi. Merito in particolare di Valtteri Bottas, sempre disponibile ad accettare quanto richiesto dal muretto box. Gli ultimi due casi hanno riguardato le gare di Singapore e Sochi, dove il finlandese ha coperto le spalle a Lewis Hamilton.

RISPETTO RECIPROCO Il cinque volte campione del mondo ha parlato del suo rapporto con Bottas, sottolineando il rispetto esistente tra i due: "Voglio dire, lavoriamo assieme, quindi si tratta di avere rispetto. Parliamo dei possibili scenari molto apertamente. Valtteri è sempre stato rispettoso in tutti questi scenari e penso che sia vitale che entrambi agiamo di conseguenza, cosa che facciamo".

TITOLO IN ARRIVO Oltre che fedele gregario, in questa stagione Bottas è anche il rivale diretto di Hamilton in classifica generale. Un particolare che rende ancora più tranquillo il finale di campionato del britannico, attualmente primo con 73 punti di margine: "Lo dico ogni stagione, cerco di non pensare troppo al campionato. Una gara e un passo alla volta. Non vogliamo inciampare".