Autore:

Valerio Colombo

THE REVENANT Antonio Giovinazzi tornerà in pista con una vettura di Formula 1, per la precisione con quella stessa Sauber con la quale corse lo scorso anno due Gran Premi nel Mondiale, in Australia e Cina, in sostituzione dell'infortunato Pascal Wehrlein. Dopo di allora, il giovane talento di Martina Franca è sceso in pista in altre sette occasioni nei panni di test driver della Haas, partecipando alle prime sessioni di prove libere in sette occasioni (Gran Bretagna, Ungheria, Singapore, Malesia, Messico, Brasile e Abu Dhabi),

L'ESPERIENZA NON MANCA Il pilota pugliese già conosce sia la Sauber C37, provata nei test che hanno seguito il Gran Premio di Spagna a Barcellona nel maggio scorso, che la Ferrari SF71H, testata nella stessa occasione, peraltro ben impressionando. Fresco dell'esperienza alla 24 ore di Le Mans con il team AF Corse di Maranello, sesto con Vilander e Derani nella classe GT-Pro, Giovinazzi tornerà dunque al volante di una monoposto di Formula 1.

FUTURO IN F1 Il team Sauber, sponsorizzato dalla Alfa Romeo e motorizzato dalla Ferrari, potrebbe rappresentare un'opzione concreta per il giovane pilota italiano in vista della stagione 2019, quando non sarà certa la riconferma di Marcus Ericsson, e il talentino Charles Leclerc, anch'esso cresciuto nell'Academy di Maranello, potrebbe essere promosso al volante di una rossa. Con due sedili potenzialmente a disposizione nel team elvetico, non è impensabile che la Ferrari abbia nei suoi piani di far valere il proprio peso per piazzare Antonio Giovinazzi al volante di una monoposto del team di Hinwil.