SCONTRO TRA BIG Il rendimento di Max Verstappen in questo avvio di stagione ha elevato anche quello di Lewis Hamilton, ma il britannico può contare anche sulla monoposto che si sta rivelando nuovamente la migliore del lotto, mentre la Red Bull non è riuscita ad essere sempre la macchina da battere come era apparso probabile dopo i test invernali. Partendo da questa situazione, Fernando Alonso ha spiegato perché ritiene che sia l'olandese il miglior pilota sull'attuale griglia di partenza.

VERSTAPPEN ATTACCANTE Nonostante il bilancio delle vittorie attualmente sia di 3 a 1 per Hamilton, Alonso ha espresso la sua preferenza per Verstappen: ''In F1 è così difficile valutare un pilota rispetto a un altro: uno è più veloce sul giro, l'altro è migliore in partenza, un altro è super consistente o molto aggressivo - ha dichiarato a f1-insider.com - Per me, personalmente, Max Verstappen è il miglior pilota al momento. Come pilota, mi piace molto guardarlo. È sempre in modalità attacco. Quando è terzo e sta recuperando, sai che non resterà terzo a lungo. Sai che ci proverà a una certo punto''.

ERRORI PERDONABILI La ''modalità attacco'' di Verstappen ci ha regalato fino a qui grandi duelli in pista con Hamilton, ma ha anche portato l'olandese a qualche errore di troppo, sottoforma in particolare di limiti della pista non rispettati. Alonso giustifica però queste piccole sbavature: ''Ovviamente uno stile del genere a volte porta a degli errori, ma è solo una buona cosa da guardare per i tifosi'' ha concluso.