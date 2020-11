DAI RALLY ALLA STRADA Sono partiti con due gare di ritardo rispetto a tutti gli altri. Un handicap che però non ha impedito il successo della piccola ma grintosa Peugeot 208 Rally 4, con cui Paolo Andreucci e Anna Andreussi hanno potuto aggiornare ulteriormente un palmares ricchissimo di trofei. Tornati a gareggiare insieme proprio per raccogliere la sfida di Peugeot Italia con la nuova 208 Rally 4 messa in strada dal team FPF Sport, Ucci-Ussi chiudono la stagione del campionato italiano rally due ruote motrici centrando i successi parziali nei rally del Ciocco, Targa Florio, Due Valli e Tuscan Rewind, oltre che vincendo la classifica finale.

IL CONFRONTO VIDEO Un debutto, insomma, premiato subito con lo champagne, in attesa che la nuova 208 Rally 4 – che ha esordito nelle corse proprio quest’anno tra le sapienti mani di Andreucci – sia disponibile anche per tutti i team clienti della casa del Leone. In video, la prova del pluricampione italiano rally, che confronta la 208 da competizione e quella che utilizza per muoversi nella vita di tutti i giorni.