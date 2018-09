Autore:

Simone Dellisanti

ANNA, IL RITORNO...Nel team Peugeot Sport Italia è tempo di festeggiare, non per una vittoria ma bensì per il ritorno di Anna Andreussi, compagna di Paolo Andeucci e copilotessa delle Peugeot 208 T16 che milita nel Campionato Italiano Rally. Dopo un periodo di assenza dalle corse, conseguenza dell’ Nel team, compagna di Paolo Andeucci e copilotessa delle Peugeot 208 T16 che milita nel Campionato Italiano Rally. Dopo un periodo di assenza dalle corse, conseguenza dell’ indicente del 13 giugno scorso e dopo le doverose visite di controllo che hanno certificato la guarigione della navigatrice friulana, si è ricostituito quindi l’equipaggio vincitore di 10 titoli italiani. Partiranno entrambi dal via del 25° Rally Adriatico il prossimo 21 settembre.

Sono contenta di essere riuscita, grazie allo staff medico che mi ha seguita in questi mesi, a raggiungere l'obbiettivo che mi ero prefissata fin da subito: correre le ultime due gare del campionato", queste le parole di Anna Andreussi. "Abbiamo fatto ogni passo insieme io e Paolo, l'ultimo step per decidere di partecipare all'Adriatico è stato il test di ieri... Salire in macchina mi ha ridato tutto quello che avevo sperato nei mesi scorsi, ovvero che nulla è cambiato! La voglia di correre è di poter essere al 100% al fianco di Paolo c'è stata fin dall'inizio, subito dopo l'incidente. Sono molto contenta ma anche concentrata e determinata poiché dovrò dare più del massimo, ma era proprio quello che volevo. L'Adriatico non sarà una gara semplice, quest'anno ancor più per noi che veniamo da questo venerdì 13. Ma so che ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, perché in queste ultime due gare ci giochiamo molto in ottica di campionato".